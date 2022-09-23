Терапевт Назарова перечислила болезни, которые могут появиться из-за жвачки

Как говорит эксперт, если жвачку использовать на голодный желудок перед едой или в перерывах между приемами пищи, можно серьезно навредить своему здоровью.

Дело в том, что сам процесс жевания заставляет работать весь пищеварительный тракт — в том числе желудок, двенадцатиперстную кишку, поджелудочную, тонкий кишечник. Также происходит выделение сока для переваривания еды — однако переваривать нечего, в итоге страдает собственная слизистая оболочка. Все это чревато хроническими гастритами, панкреатитами и колитами.

Однако на этом негативные последствия не заканчивается: после жвачки натощак поджелудочная начинает выбрасывать в кровь инсулин, однако и ему не находится применения. В результате повышается риск развития сахарного диабета.