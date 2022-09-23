Терапевт Назарова перечислила болезни, которые могут появиться из-за жвачки

Многие люди всегда носят с собой в сумочке жевательную резинку. Это действительно очень удобно — если вы любитель чеснока или другой пахучей еды, белые подушечки помогут быстро освежить дыхание. Но так ли безопасна жвачка?
Подробнее о том, какие болезни может спровоцировать привычка жевать резинку, рассказала терапевт Ямальского центра общественного здоровья и медицинской профилактики Вера Назарова.
Врач-терапевт Ямальского центра общественного здоровья и медицинской профилактики
Как говорит эксперт, если жвачку использовать на голодный желудок перед едой или в перерывах между приемами пищи, можно серьезно навредить своему здоровью.
Дело в том, что сам процесс жевания заставляет работать весь пищеварительный тракт — в том числе желудок, двенадцатиперстную кишку, поджелудочную, тонкий кишечник. Также происходит выделение сока для переваривания еды — однако переваривать нечего, в итоге страдает собственная слизистая оболочка. Все это чревато хроническими гастритами, панкреатитами и колитами.
Однако на этом негативные последствия не заканчивается: после жвачки натощак поджелудочная начинает выбрасывать в кровь инсулин, однако и ему не находится применения. В результате повышается риск развития сахарного диабета.
Кроме того, пояснила Назарова в беседе с изданием
До чего еще может довести жвачка
На этом вред жевательной резинки для зубов не заканчивается. Как рассказывает стоматолог Анна Шаранда, людям с заболеваниями височно-нижнечелюстного сустава, имеющие заболевания десен и подвижность зубов, при патологической стираемости зубов от жвачки тоже лучше отказаться — чтобы не усугубить болезнь.
Отдельно стоит сказать о жевательных резинках без сахара. Как правило, в них добавляют сахарозаменитель ксилит. По словам доктора медицинских наук и главного стоматолога Санкт-Петербурга Андрея Еременко, это вещество заставляет нас быть голодными и есть больше, чем нужно. В долгосрочной перспективе это чревато набором лишнего веса.
Кстати
А можно ли проглатывать жвачку? Есть легенда, будто бы проглоченная жвачка останется в желудке на 7 лет. К счастью, это