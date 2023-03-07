Психолог Лабковский объяснил, как отучить родственников говорить вам гадости

Совсем другое дело, если вы имеете низкую самооценку. В таком случае она действительно может еще сильней снизиться из-за комментариев людей вокруг вас, и тогда вы будете страдать от чувства собственной неполноценности. Люди с низкой самооценкой в принципе очень внушаемы: они легко присваивают себе навязанные кем-то другим чувства, в том числе вину и стыд.

Разумеется, нет ничего приятного и хорошего в том, что родные или подруги позволяют себе говорить в ваш адрес грубые слова. Однако если вы поработаете над своей самооценкой, задевать вас такие слова уже не будут. Более того, окружающие сами перестанут постоянно комментировать вашу жизнь, внешность, поведение. Уверенные в себе люди не вызывают желания обязательно им что-то посоветовать или указать на недостатки.

Кстати

Для гармоничных отношений с родственниками крайне важно уметь выстраивать личные границы. Ваши близкие должны понимать, как с вами себя вести нельзя. Подробнее о том, как это сделать и не поссориться, можно прочитать ЗДЕСЬ.

Вне зависимости от того, с кем именно вам нужно выстроить отношения, есть одно главное правило, которое работает безотказно и решает великое множество проблем. Прочитать о нем можно ЗДЕСЬ.