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Психолог Лабковский объяснил, как отучить родственников говорить вам гадости

Если члены вашей семьи или друзья уже давно взяли за привычку в резкой форме комментировать ваш образ жизни и внешний вид, возможно, настало время поработать над тем, как вы сами к себе относитесь.

7 марта 2023
токсичные люди
Источник:
iStockphoto

Зачастую самые обидные и грубые слова нам говорят именно родные и близкие люди: они, как правило, лучше всех знают наши слабые места. Но как объяснить маме, что фразы в духе «что-то ты пополнела» вас задевают и уж точно не дают мотивации? Психолог Михаил Лабковский уверен: чтобы ваши родные перестали говорить вам не самые приятные вещи, сначала нужно разобраться в себе.

Психология

Психолог, писатель, теле- и радиоведущий.

Как отмечает Лабковский в своем телеграм-канале, нередко люди жалуются, что из-за резких слов родных их самооценка падает.

По мнению психолога, вся эта ситуация — «палка о двух концах». Дело в том, что человек со здоровой самооценкой и не подумал бы переживать из-за того, что говорят окружающие люди. Даже если они — самые родные и близкие. Все эти фразы в духе «ты слишком мало зарабатываешь», «когда ты уже выйдешь замуж», «а вот у сына моей подруги…» просто не оказывают влияния на уверенного в себе человека.

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Совсем другое дело, если вы имеете низкую самооценку. В таком случае она действительно может еще сильней снизиться из-за комментариев людей вокруг вас, и тогда вы будете страдать от чувства собственной неполноценности. Люди с низкой самооценкой в принципе очень внушаемы: они легко присваивают себе навязанные кем-то другим чувства, в том числе вину и стыд.

Разумеется, нет ничего приятного и хорошего в том, что родные или подруги позволяют себе говорить в ваш адрес грубые слова. Однако если вы поработаете над своей самооценкой, задевать вас такие слова уже не будут. Более того, окружающие сами перестанут постоянно комментировать вашу жизнь, внешность, поведение. Уверенные в себе люди не вызывают желания обязательно им что-то посоветовать или указать на недостатки.

Кстати

Для гармоничных отношений с родственниками крайне важно уметь выстраивать личные границы. Ваши близкие должны понимать, как с вами себя вести нельзя. Подробнее о том, как это сделать и не поссориться, можно прочитать ЗДЕСЬ.

Вне зависимости от того, с кем именно вам нужно выстроить отношения, есть одно главное правило, которое работает безотказно и решает великое множество проблем. Прочитать о нем можно ЗДЕСЬ.

Автор текста:Дарья Гапионок
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