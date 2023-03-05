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«Как же мне хорошо»: психолог рассказала о простом и быстром способе снять напряжение

Простое, но очень важное правило, которое помогает справиться со стрессом, негативом, напряжением и даже страхом, назвала психолог Рубцова.

5 марта 20231
напряжение стресс снять
Источник:
iStockphoto

В нашем понимании хорошо пожить — это иметь в изобилии деньги, здоровье, любовь… Но с точки зрения нервной системы это совсем не так.

Когда же наш мозг получает сигнал «мне очень хорошо»? Что для этого надо сделать? И как это помогает справиться с тревогой? Рассказала психолог.

Анастасия Рубцова
Психология

Психотерапевт, психоаналитик

Такой парадокс

— Привычная логика подсказывает нам, что «хорошо жить» — значит иметь что-то в изобилии, что угодно — деньги, любовь, бриллианты, путешествия, детей, — рассказала психолог Анастасия Рубцова. — С точки зрения нервной системы, заметим, это совершенно не так. Вот в чем парадокс — это ощущение «мне хорошо», а следовательно, «я хорошо живу» очень завязано на проприоцептивные сигналы. То есть — на сигналы изнутри тела, от его положения в пространстве и органов чувств.

Психолог приводит пример — нам может быть хорошо, когда мы греемся на солнце где-нибудь в летнем кафе, когда нас нежно гладят и целуют или мы слышим аромат кофе, корицы и апельсинов, свежих листьев после дождя.

— Вот именно в этот момент мозг получает от всех органов чувств сигнал «как же мне хорошооооо», — объясняет эксперт. — Когда у нас ничего не болит, когда плечи не сведены тревожной судорогой и голове легко — вот тогда внутри возникает это «хорошо». Когда нам удается, пусть на время, избавиться от напряжения, отодвинуть все, что безумной каруселью носится в голове друг за другом: «купить… позвонить… ответить… накормить… лекарства… счета». И мы можем ласково сказать себе: дружок, все это важные дела, кто же спорит. Но тебе сейчас нужны эти 15 минут тишины.

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Когда возникает желание жить

Для разных людей эти 15 минут могут быть самыми разными — проведенными в ванной, с книжкой, с чашкой ароматного чая и полной тишине, гладя кошку и «тупя» в соцсети, отмечает психолог. Главное, все это — вещи для вас, может быть, и не каждую секунду доступные, но простые в исполнении.

— Из таких капелек и начинает складываться ощущение «я хорошо живу», — говорит Анастасия Рубцова. — А следом возникает желание жить еще лучше. И силы. Никакой магии, одна проприоцепция.

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Ранее «Доктор Питер» рассказывал про исследование, которое выяснило, какой запах лучше других помогает справиться с напряжением и стрессом на работе. Эксперимент проводили среди медсестер. Оказалось, что лучший эффект для снижения нервного напряжения дает аромат розы. «Ароматерапия с использованием запаха розы оказала положительное влияние на уровень стресса и на работу медсестер в долгосрочной перспективе», — отметили исследователи.

Автор текста:Анна Майская
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