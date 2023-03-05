«Как же мне хорошо»: психолог рассказала о простом и быстром способе снять напряжение

Такой парадокс

— Привычная логика подсказывает нам, что «хорошо жить» — значит иметь что-то в изобилии, что угодно — деньги, любовь, бриллианты, путешествия, детей, — рассказала психолог Анастасия Рубцова. — С точки зрения нервной системы, заметим, это совершенно не так. Вот в чем парадокс — это ощущение «мне хорошо», а следовательно, «я хорошо живу» очень завязано на проприоцептивные сигналы. То есть — на сигналы изнутри тела, от его положения в пространстве и органов чувств.

Психолог приводит пример — нам может быть хорошо, когда мы греемся на солнце где-нибудь в летнем кафе, когда нас нежно гладят и целуют или мы слышим аромат кофе, корицы и апельсинов, свежих листьев после дождя.