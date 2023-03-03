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Квартиры на этих этажах могут быть опасны для здоровья, предупредила терапевт Коваленко

Если вы размышляете, на каком этаже лучше покупать квартиру, пора узнать, что по этому поводу думают врачи. Спойлер: медики рекомендуют избегать крайностей.

3 марта 20235
Квартиры на этих этажах могут быть опасны для здоровья, предупредила терапевт Коваленко
Источник:
unsplash.com

Есть люди, которым нравится жить на первом этаже: из окна хорошо видна улица, долго подниматься не нужно. Есть те, кто предпочитает высокие этажи: открывается красивый вид, да и чужим людям к тебе в окно заглянуть или пролезть в квартиру куда труднее. Но какой вариант полезней для здоровья?

По словам терапевта Юлии Коваленко, люди, которые живут на первых этажах, чаще страдают от болезней легочной системы и сниженного иммунитета. А вот любители жить на верхних этажах более подвержены тревожным расстройствам, головным болям, нестабильному артериальному давлению.

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Как поясняет специалист, жить на первом или втором этаже может быть опасно из-за близости подвала, в котором водятся грибок и плесень. Кроме того, на здоровье могут повлиять выхлопные газы с автодороги или прогревающиеся двигатели у машин, припаркованных рядом с домом, пыль и испарения от асфальта в жаркие дни. С этими агрессивными веществами наше тело не справляется без ущерба для здоровья. В итоге в организме человека, живущего на первых этажах, накапливаются оксид углерода, альдегиды, сера, тяжелые металлы.

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Это в перспективе может угрожать недугами легочной системы, хроническими болезнями ЛОР-органов, вазомоторным ринитом и даже бронхиальной астмой.

Кроме того, жизнь на первом этаже делает иммунитет слабее, и в итоге человек дольше болеет респираторными инфекциями и часто страдает от слабости.

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Верхние этажи, впрочем, тоже не самый безопасный вариант. Все этажи выше седьмого представляют опасность из-за промышленного смога. Экстремально высокие этажи — выше двадцать пятого — могут быть не слишком полезными для здоровья из-за специфики системы кондиционирования. В таких квартирах, как правило, более сухой воздух. Еще на высоких этажах нередко скачет атмосферное давление.

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Все эти факторы могут спровоцировать множество проблем со здоровьем: панические атаки, бессонницу, тревожные расстройства, головные боли, болезни ЛОР-органов. А еще проживание на высоком этаже может спровоцировать нарушение тонуса крупных сосудов и сердца, проблемы с артериальным давлением и боли в животе, пояснила в беседе с изданием «Газета.ru» Коваленко.

На каких этажах жить безопасней всего? Оптимальный вариант — этажи с 3-го по 7-й.

Автор текста:Дарья Гапионок
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