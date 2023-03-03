Квартиры на этих этажах могут быть опасны для здоровья, предупредила терапевт Коваленко

Есть люди, которым нравится жить на первом этаже: из окна хорошо видна улица, долго подниматься не нужно. Есть те, кто предпочитает высокие этажи: открывается красивый вид, да и чужим людям к тебе в окно заглянуть или пролезть в квартиру куда труднее. Но какой вариант полезней для здоровья?

По словам терапевта Юлии Коваленко, люди, которые живут на первых этажах, чаще страдают от болезней легочной системы и сниженного иммунитета. А вот любители жить на верхних этажах более подвержены тревожным расстройствам, головным болям, нестабильному артериальному давлению.