Многие хозяйки говорят, что на газовой плите еда получается вкуснее. Увы, но такая бытовая техника может быть очень опасной для вашей жизни, и дело не только в угрозе взрыва. Как пишет
Симптомы астмы:
одышка (на выдохе, особенно во время приступа);
одышка во время тренировок, нагрузок;
шумное дыхание (свист, хрипы);
стеснение в груди;
кашель/позывы к кашлю.
Есть исследование
При этом авторы статьи отмечают: в этой работе корреляция была статистически значимой, однако исследователи не обнаружили значительного увеличения числа детей с диагностированной астмой в домах с более высокой концентрацией диоксида азота — побочного продукта горения газа.
В конце 2022 года уже другая команда исследователей
По словам соавтора работы Брейди Силса, в исследовании не говорится, что газовые плиты стали прямой, главной причиной распространения астмы, однако связь между этими явлениями очень сильная. Он призывал не впадать в панику, а с трезвой головой оценить риски.
Старший научный сотрудник исследовательского института PSE Healthy Energy Дрю Миханович добавляет: газовые плиты на вашей кухне становятся источником загрязнения воздуха. Продукты горения оказываются в воздухе в помещении, в котором вы проводите большую часть дня.
Кстати
Газовая плита может представлять для вас опасность, даже если вы на ней вообще не готовите. Все дело в незначительных утечках газа. Подробнее на эту тему можно прочитать ЗДЕСЬ.