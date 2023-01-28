газовая плита
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Многие хозяйки говорят, что на газовой плите еда получается вкуснее. Увы, но такая бытовая техника может быть очень опасной для вашей жизни, и дело не только в угрозе взрыва. Как пишет Bloomberg, ссылаясь на слова ученых, газовые плиты в жилых домах могут спровоцировать астму и другие серьезные проблемы со здоровьем.

Симптомы астмы:

  • одышка (на выдохе, особенно во время приступа);

  • одышка во время тренировок, нагрузок;

  • шумное дыхание (свист, хрипы);

  • стеснение в груди;

  • кашель/позывы к кашлю.

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Есть исследование от 2013 года, которое установило: в домах с газовой плитой риск временного появления астмы возрастал на 42%, а вероятность развития хронической неизлечимой астмы увеличивалась на 24%.

При этом авторы статьи отмечают: в этой работе корреляция была статистически значимой, однако исследователи не обнаружили значительного увеличения числа детей с диагностированной астмой в домах с более высокой концентрацией диоксида азота — побочного продукта горения газа.

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В конце 2022 года уже другая команда исследователей проанализировала публикацию 2013 года и другие материалы на эту тему. В итоге ученые пришли к пугающему выводу: 12,7% случаев детской астмы в Соединенных Штатах связаны с использованием газовых плит. Причем в регионах, где газовые плиты используют чаще, этот показатель еще выше.

По словам соавтора работы Брейди Силса, в исследовании не говорится, что газовые плиты стали прямой, главной причиной распространения астмы, однако связь между этими явлениями очень сильная. Он призывал не впадать в панику, а с трезвой головой оценить риски.

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Старший научный сотрудник исследовательского института PSE Healthy Energy Дрю Миханович добавляет: газовые плиты на вашей кухне становятся источником загрязнения воздуха. Продукты горения оказываются в воздухе в помещении, в котором вы проводите большую часть дня.

Кстати

Газовая плита может представлять для вас опасность, даже если вы на ней вообще не готовите. Все дело в незначительных утечках газа. Подробнее на эту тему можно прочитать ЗДЕСЬ.

Дарья Гапионок