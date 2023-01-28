Есть исследование от 2013 года, которое установило: в домах с газовой плитой риск временного появления астмы возрастал на 42%, а вероятность развития хронической неизлечимой астмы увеличивалась на 24%.

При этом авторы статьи отмечают: в этой работе корреляция была статистически значимой, однако исследователи не обнаружили значительного увеличения числа детей с диагностированной астмой в домах с более высокой концентрацией диоксида азота — побочного продукта горения газа.