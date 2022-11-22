Плесень — микроскопический грибок, который живет на стенах, потолках, и особенно часто встречается в старых помещениях с высокой влажностью и плохой вентиляцией. Ее не всегда просто заметить и нелегко полностью удалить. Самая большая опасность в том, что плесневые споры не только легко разносятся по воздуху и прорастают на новом месте, но и могут попадать в организм человека.

Как рассказала Ольга Малиновская, руководитель медицинского департамента федеральной сети медицинских лабораторий KDL, чаще всего плесневые споры попадают внутрь организма после вдыхания, а потом оседают в бронхах и легких . Во второй половине прошлого века даже появился специальный термин — «синдром больного здания». Так называли болезненное состояние, которое возникало у человека при нахождении в определенных помещениях.