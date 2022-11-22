Плесень — микроскопический грибок, который живет на стенах, потолках, и особенно часто встречается в старых помещениях с высокой влажностью и плохой вентиляцией. Ее не всегда просто заметить и нелегко полностью удалить. Самая большая опасность в том, что плесневые споры не только легко разносятся по воздуху и прорастают на новом месте, но и могут попадать в организм человека.
Как рассказала Ольга Малиновская, руководитель медицинского департамента федеральной сети медицинских лабораторий KDL, чаще всего плесневые споры попадают внутрь организма после вдыхания, а потом оседают в бронхах и легких. Во второй половине прошлого века даже появился специальный термин — «синдром больного здания». Так называли болезненное состояние, которое возникало у человека при нахождении в определенных помещениях.
Врач клинической лабораторной диагностики
— Поиску причин загадочного состояния врачи и ученые посвятили не один год. Было замечено, что при нахождении в конкретном здании или помещении симптомы усиливаются, а вне его — ослабевают. Термин «синдром больного здания» ввели в обиход, и даже Всемирная организация здравоохранения признала проблему. Постепенно стало ясно, что виновата плесень, которая часто покрывает стены помещения, в течение длительного времени оставаясь незамеченной и нанося вред здоровью человека, — объяснила Ольга Малиновская.
Как понять, что плесень уже внутри
По словам Ольги Малиновской, самые частые симптомы, которые возникают на фоне попадания плесневых спор в организм:
кашель;
слезотечение;
конъюнктивит и другие признаки аллергии;
головные боли;
постоянная усталость;
быстрая утомляемость;
астма;
пневмония.
Конечно, по большинству из этих проявлений сразу сложно заподозрить плесень — они встречаются при самых разных проблемах со здоровьем. По словам специалиста, иногда на поиск причин недомогания уходит много времени. Один из вариантов диагностики — сдача анализа крови на выявление антител к плесневым грибам. По его результатам врач сможет сделать вывод, действительно ли в вашем плохом самочувствии виноваты грибки или нет.
— Но важно не только идентифицировать причину аллергии, но и предпринять меры по устранению плесени. Если это не будет сделано, то симптомы станут появляться снова и снова, а здоровье — ухудшаться, — добавила Ольга Малиновская.
4 самых опасных вида домашней плесени
Ученые разделяют плесень на две большие группы — патогенную и благородную, которую можно использовать на пользу людям.
Как рассказывала ранее врач-терапевт Лидия Голубенко, большинство видов плесени считается патогенными, поэтому контакт с ними опасен для здоровья людей (и животных тоже). Степень тяжести поражений организма зависит от вида грибка, количества выделяемого им токсина и его способностью накапливаться.
Aspergillus flavus (выделяет желто-зеленый токсин) называют самым опасным видом плесени. Эти грибки провоцируют такое заболевание, как аспергиллез. Они абсолютно всеядны — могут поражать продукты (особенно любят крахмалистые), селиться на влажных стенах и даже расти внутри деревьев.
Грибки Cladosporium (коричневые, красные, зеленоватые виды колоний плесени с гладкой поверхностью или бархатистым внешним видом). Эта группа разнородных представителей плесневых грибков особенно любит старинные дома, которые давно не видели капремонта, квартиры, где плохая вентиляция и часто зашторены окна. Они обладают сильным аллергенным потенциалом. Кроме того, могут провоцировать кожные заболевания, проблемы с легкими, а также нарушения психики — плаксивость, тоску и депрессию.
Грибок Bipolaris (черно-серая плесень). Он заселяет дома, но проявляется не сразу, долго находясь в скрытой стадии. При этом его невидимые споры, витающие в воздухе, могут вызывать синуситы, а также проблемы с органами дыхания и расстройства нервной системы.
Пенициллы. Это обширная и агрессивная группа грибков, которые поражают продукты и могут заселять мебель на кухне, посуду и бытовые приборы. Они обладают высоким аллергенным потенциалом, провоцируют отек органов дыхания, приступы экземы, астмы, а также отравления и повреждения ЖКТ.