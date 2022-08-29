37-летняя австралийка растолстела и заработала слабоумие из-за плесени в доме

Признаки болезни были ужасны: вскоре австралийка не могла вспомнить без помощи посторонних, как самостоятельно одеваться, где именно она припарковала свой мотороллер. Временами она даже не могла вспомнить собственное имя, когда его нужно было прописать в документах, и не понимала, что нужно сделать с бумагами.

Врачи долгое время не могли понять, что же происходит с женщиной. Ответ нашелся абсолютно случайно: Скилтон увидела в соцсетях пост о том, как протечка, на которой образовалась плесень, навредила здоровью супруга ее подруги. После этого австралийка вспомнила, что и в ее доме, в гараже, тоже есть протечка.

Она решила вызвать к себе строительного биолога. Специалист подтвердил: протечка была настолько сильной, что в доме заплесневели ковры и матрас на кровати, на котором как раз спала Эми. Кроме того, Скилтон сдала генетический тест — выяснилось, что у нее еще и повышенная чувствительность к токсинам плесени.