37-летняя австралийка растолстела и заработала слабоумие из-за плесени в доме

Есть ли у вас дома плесень? Многие не замечают ее: неприятно, конечно, но ничего, мол, ремонт будет — закрасим. Но знаете ли вы, насколько страшными могут быть последствия проживания в квартире с плесенью? Например, у вас даже могут появиться симптомы слабоумия.
Так и произошло в истории 37-летней австралийки Эми Скилтон.
Все случилось еще в 2016 году. Тогда Скилтон вместе с супругом переехала в новый дом. Однако радость от нового места обитания была недолгой: вскоре Скилтон почувствовала себя очень плохо. У женщины стали проявляться различные аллергии, она чувствовала постоянную усталость и резко набрала десять килограммов. Кроме того, вскоре Эми заметила, что стало ощутимо хуже соображать. С этими жалобами она отправилась к неврологу. Врач диагностировал ингаляционный вид болезни Альцгеймера.
Признаки болезни были ужасны: вскоре австралийка не могла вспомнить без помощи посторонних, как самостоятельно одеваться, где именно она припарковала свой мотороллер. Временами она даже не могла вспомнить собственное имя, когда его нужно было прописать в документах, и не понимала, что нужно сделать с бумагами.
Врачи долгое время не могли понять, что же происходит с женщиной. Ответ нашелся абсолютно случайно: Скилтон увидела в соцсетях пост о том, как протечка, на которой образовалась плесень, навредила здоровью супруга ее подруги. После этого австралийка вспомнила, что и в ее доме, в гараже, тоже есть протечка.
Она решила вызвать к себе строительного биолога. Специалист подтвердил: протечка была настолько сильной, что в доме заплесневели ковры и матрас на кровати, на котором как раз спала Эми. Кроме того, Скилтон сдала генетический тест — выяснилось, что у нее еще и повышенная чувствительность к токсинам плесени.
По мнению Скилтон, риэлтерская компания, которая продавала дом, прекрасно знала о проблеме, но ничего не предприняла.
К счастью, у истории счастливый финал: женщина переехала в новый дом, восстановилась после болезни и даже приобрела новую профессию — стала специалистом по плесени, пишет
Врачи говорят, что потенциальную опасность могут представлять вообще все виды плесени — даже та, что находится в популярном сыре. Однако есть самые опасные разновидности, которые представляют для человека смертельную угрозу. Подробнее об этом можно прочитать ЗДЕСЬ.