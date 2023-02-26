4 предмета в вашем доме, которые стоит немедленно выбросить

Эксперты китайского издания WeChat назвали 4 предмета, от использования которых лучше отказаться. Проверьте, есть ли они в вашем доме?

1. Посуда с надглазурной росписью

Современная молодежь любит покупать фарфоровую посуду, покрытую разными узорами и рисунками. Считается, что она выглядит дорого. На самом деле производство глазурованной посуды отличается по технологии — обычно применяют надглазурную и подглазурную роспись. При надглазурной росписи рисунок наносится на поверхность глазури. При сильном трении или под воздействием высокой температуры краска на такой посуде может легко отслоиться.

Если у вас дома есть посуда с надглазурной росписью, эксперты советуют отказаться от ее использования для еды. Есть вероятность, что при ее производстве применялись недорогие химические пигменты, которые могут содержать вредные для здоровья тяжелые металлы (например, свинец, ртуть, кадмий). Лучше отдать предпочтение посуде с подглазурной росписью, которая так не подвержена внешнему воздействию и не будет выделять тяжелые металлы. Отличить один тип росписи от другого несложно. Посуда с надглазурной росписью будет на ощупь не гладкая, с явными вогнуто-выпуклыми очертаниями.