4 предмета в вашем доме, которые стоит немедленно выбросить

Эксперты китайского издания
1. Посуда с надглазурной росписью
Современная молодежь любит покупать фарфоровую посуду, покрытую разными узорами и рисунками. Считается, что она выглядит дорого. На самом деле производство глазурованной посуды отличается по технологии — обычно применяют надглазурную и подглазурную роспись. При надглазурной росписи рисунок наносится на поверхность глазури. При сильном трении или под воздействием высокой температуры краска на такой посуде может легко отслоиться.
Если у вас дома есть посуда с надглазурной росписью, эксперты советуют отказаться от ее использования для еды. Есть вероятность, что при ее производстве применялись недорогие химические пигменты, которые могут содержать вредные для здоровья тяжелые металлы (например, свинец, ртуть, кадмий). Лучше отдать предпочтение посуде с подглазурной росписью, которая так не подвержена внешнему воздействию и не будет выделять тяжелые металлы. Отличить один тип росписи от другого несложно. Посуда с надглазурной росписью будет на ощупь не гладкая, с явными вогнуто-выпуклыми очертаниями.
2. Термос из промышленной нержавеющей стали
По мнению пожилых людей, для горячей воды лучше использовать термокружки из нержавеющей стали, а не пластиковые стаканы. Но на самом деле как нержавейка, так пластик отличаются в зависимости от класса материала. Хороший пластиковый стакан может выдерживать высокую температуру в 100 градусов, не выделяя при этом вредных веществ. В то время как термос из технической нержавеющей стали не только может превышать норматив по содержанию тяжелых металлов, но и обладать низкой коррозионной стойкостью. Горячая вода, постоявшая долго в таком термосе, становится токсичной.
Если у вас дома есть термос или термокружка из нержавеющей стали промышленного класса (201, 202), лучше перестаньте ими пользоваться. Если хотите приобрести подходящий термос из нержавейки, ищите тот, где на дне будет маркировка 304/316, 304L/316L.
3. Старые бамбуковые или деревянные палочки для еды
Многие люди используют бамбуковые или деревянные палочки для еды по несколько лет. И не хотят их выбрасывать, даже когда они темнеют или на них появляются следы плесени.
Если вы любите пользоваться бамбуковыми палочками, лучше не дожидаться появления плесени, а менять их на новые каждые 6 месяцев. Если же этого не делать, появившаяся плесень может нанести вред вашему здоровью — будь то проблемы с желудком или другие заболевания.
4. Долго используемые зубные щетки
Зубные щетки советуют менять каждые 2-3 месяца. Зачем это делать? Специалисты говорят: чем дольше используется зубная щетка, тем больше бактерий скапливается на ее щетине. Почему так происходит?
Во-первых, во рту много бактерий, и при чистке зубов они попадают на щетку.
Во-вторых, зубные щетки обычно хранятся в ванной, а у некоторых и в совмещенном санузле — по соседству с унитазом. При спуске унитаза микробы или бактерии могут подниматься в воздух на высоту до 6 метров и оставаться там еще в течение нескольких часов. Соответственно, они могут оказаться и на вашей зубной щетке.
В-третьих, даже если зубные щетки находятся не рядом с унитазом, они долго контактируют с воздухом, в котором летают разные бактерии. Они потом окажутся на вашей щетке.
В-четвертых, в ванной комнате темно и повышенная влажность, что создает благоприятные условия для размножения патогенных бактерий. Остатки пищи, застревающие в зубной щетке, а также сахароза в зубной пасте также обеспечивают питательные вещества для размножения бактерий.
И в-пятых, бактерии могут нанести определенный вред зубам и полости рта, вызвав неприятный запах изо рта, зубную боль, кровоточивость десен и даже боль в животе.
Кроме того, если вы недавно болели или кашляли, лучше сразу заменить щетку на новую после выздоровления, чтобы избежать повторных инфекций. Или в крайнем случае почистить щетку. Для этого надо тщательно промыть ее водой, а потом замочить на полчаса в 75-процентном спирте.