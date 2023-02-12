Средства для мытья посуды

В интернете существует мнение, будто бы средства для мытья посуды могут вызывать онкологические заболевания. Этот факт не подтвержден учеными, поэтому на этот счет беспокоиться не стоит. Зато такие гели могут сушить кожу ваших рук — так что посуду стоит мыть только в перчатках.

Кроме того, очень важно следить за тем, чтобы частички средства для мытья посуды не оставались на тарелках и кружках. Если тщательно прополоскать посуду, средство если и останется , то в микроскопических, незначительных дозах.

Если пренебрегать этим правилом и не прополаскивать как следует помытую посуду, на ней могут остаться следы моющего средства, которые при попадании в организм могут спровоцировать диарею.