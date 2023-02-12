Каждая хозяйка проводит на кухне значительную часть дня. В привычной обстановке легко утратить бдительность, однако порой даже заурядные и безобидные вещи могут представлять для вашего здоровья опасность. Разберемся, какие источники вреда вы привыкли игнорировать.
Средства для мытья посуды
В интернете существует мнение, будто бы средства для мытья посуды могут вызывать онкологические заболевания. Этот факт не подтвержден учеными, поэтому на этот счет беспокоиться не стоит. Зато такие гели могут сушить кожу ваших рук — так что посуду стоит мыть только в перчатках.
Кроме того, очень важно следить за тем, чтобы частички средства для мытья посуды не оставались на тарелках и кружках. Если тщательно прополоскать посуду, средство если и останется, то в микроскопических, незначительных дозах.
Если пренебрегать этим правилом и не прополаскивать как следует помытую посуду, на ней могут остаться следы моющего средства, которые при попадании в организм могут спровоцировать диарею.
Кстати, врачи также советуют отказаться от привычки замачивать посуду в мыльной воде. Дело в том, что, когда вы оставляете тарелки лежать в таком виде, на них начинают размножаться бактерии и грязь. А еще лучше не копить грязную посуду — после еды стоит помыть ее в течение двух часов.
Разделочная доска
Даже на самой качественной разделочной доске со временем остается множество микротрещинок от кухонного ножа. Со временем они становятся больше, туда забиваются частички продуктов.
На самом деле тщательно очистить до конца разделочную доску очень трудно. Обычно люди слегка споласкивают ее водой, а потом протирают губкой или тряпкой. В результате микроорганизмы скапливаются в щелях. Некоторые патогенные бактерии могут даже вызвать пищевое отравление.
Так что не экономьте на разделочных досках и не забывайте своевременно их менять.
Масляные испарения
Когда вы жарите что-то в кипящем масле, вы вряд ли думаете о последствиях для своего здоровья. Между тем не стоит недооценивать вред масляных испарений. Ученые выяснили: такие испарения, образующиеся при высоких температурах, содержат более 200 видов вредных веществ, в том числе и канцероген бензпирен. Так что чем больше испарений вы вдыхаете — тем выше риск развития рака легких, пишет издание