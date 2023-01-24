В продуктовых магазинах обилие растительных масел: оливковое, подсолнечное, миндальное, масло черного тмина, льняное, соевое — при выборе разбегаются глаза. Есть мнение, что некоторые масла больше подходят для заправки салатов, а на других стоит жарить или тушить.
Растительные масла могут быть полезны для организма. Они помогают:
получить необходимые питательные вещества и энергию,
уберечь организм от системного воспаления.
Чаще всего мы покупаем растительное масло для жарки. Но далеко не все виды можно назвать идеальным вариантом для такого варианта готовки, говорит диетолог Рори Бат.
- Продукты, обжаренные на растительном масле, могут со временем запустить процесс атеросклероза (затвердения и закупорки артерий), приводящий к образованию тромбов, — пояснил он.
Плюс ко всему некоторые масла содержат много жирных кислот Омега-6, избыток которых может навредить организму.
- Нагревание этих и других жиров может изменить их химическую структуру, в результате чего формируются бляшки и страдают сосуды, —
По словам диетолога, не стоит жарить на:
кукурузном масле,
соевом масле,
подсолнечном масле,
рапсовом масле.
Слова диетолога подтверждают и
Эксперты выяснили, что перечисленные масла увеличивали риск гипертонии, образования бляшек в сосудах у животных. Грызуны, в чью еду добавляли эти масла, страдали от различных проблем с сердцем, уровнем сахара в крови и меньше жили.
Мы привыкли жарить на подсолнечном масле. И на самом деле не обязательно от него отказываться, говорит эндокринолог Екатерина Янг. Так, один из надежных способов — это миксовать различные виды масел между собой.
Врач-эндокринолог, терапевт
- Это вовсе не значит, что нужно отказываться от любимых масел — во всем нужен баланс. Омега-6 в умеренном количестве защищает организм. Но когда ее слишком много, то воспалительные процессы могут перейти в хроническую форму — ничего хорошего в этом точно нет, — говорит врач.
Оптимальное соотношение Омега-3 и Омега-6 в маслах — 1:2, 1:4.
Чтобы соблюдать баланс, попробуйте миксовать масла. Например, хорошо сочетаются между собой оливковое и льняное — пропорция 1:1.
На каком масле жарить лучше всего
Чтобы приготовить максимально полезный обед, лучше использовать масло с высокой температурой горения (дымления) — от 120 до 180 градусов. Помимо этого важно, чтобы в нем присутствовали как насыщенные, так и мононенасыщенные жирные кислоты, которые устойчивы к окислению.
К таким маслам относятся:
кокосовое масло — можно рафинированное или нерафинированное с более насыщенным запахом и вкусом кокоса,
оливковое рафинированное масло,
масло авокадо.