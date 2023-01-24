Названы растительные масла, из-за которых могут появиться тромбы, — среди них есть подсолнечное
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В продуктовых магазинах обилие растительных масел: оливковое, подсолнечное, миндальное, масло черного тмина, льняное, соевое — при выборе разбегаются глаза. Есть мнение, что некоторые масла больше подходят для заправки салатов, а на других стоит жарить или тушить.

Растительные масла могут быть полезны для организма. Они помогают:

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Чаще всего мы покупаем растительное масло для жарки. Но далеко не все виды можно назвать идеальным вариантом для такого варианта готовки, говорит диетолог Рори Бат.

- Продукты, обжаренные на растительном масле, могут со временем запустить процесс атеросклероза (затвердения и закупорки артерий), приводящий к образованию тромбов, — пояснил он.

Плюс ко всему некоторые масла содержат много жирных кислот Омега-6, избыток которых может навредить организму.

- Нагревание этих и других жиров может изменить их химическую структуру, в результате чего формируются бляшки и страдают сосуды, — добавляет Рори Бат.

По словам диетолога, не стоит жарить на:

  • кукурузном масле,

  • соевом масле,

  • подсолнечном масле,

  • рапсовом масле.

Слова диетолога подтверждают и исследования ученых.

Эксперты выяснили, что перечисленные масла увеличивали риск гипертонии, образования бляшек в сосудах у животных. Грызуны, в чью еду добавляли эти масла, страдали от различных проблем с сердцем, уровнем сахара в крови и меньше жили.

Мы привыкли жарить на подсолнечном масле. И на самом деле не обязательно от него отказываться, говорит эндокринолог Екатерина Янг. Так, один из надежных способов — это миксовать различные виды масел между собой.

Екатерина Янг
Екатерина Янг
Медицина

Врач-эндокринолог, терапевт

- Это вовсе не значит, что нужно отказываться от любимых масел — во всем нужен баланс. Омега-6 в умеренном количестве защищает организм. Но когда ее слишком много, то воспалительные процессы могут перейти в хроническую форму — ничего хорошего в этом точно нет, — говорит врач.

Оптимальное соотношение Омега-3 и Омега-6 в маслах — 1:2, 1:4.

Чтобы соблюдать баланс, попробуйте миксовать масла. Например, хорошо сочетаются между собой оливковое и льняное — пропорция 1:1.

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На каком масле жарить лучше всего

Чтобы приготовить максимально полезный обед, лучше использовать масло с высокой температурой горения (дымления) — от 120 до 180 градусов. Помимо этого важно, чтобы в нем присутствовали как насыщенные, так и мононенасыщенные жирные кислоты, которые устойчивы к окислению.

К таким маслам относятся:

  • кокосовое масло — можно рафинированное или нерафинированное с более насыщенным запахом и вкусом кокоса,

  • оливковое рафинированное масло,

  • масло авокадо.

Софья Хромова