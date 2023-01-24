Чаще всего мы покупаем растительное масло для жарки. Но далеко не все виды можно назвать идеальным вариантом для такого варианта готовки, говорит диетолог Рори Бат.

- Продукты, обжаренные на растительном масле, могут со временем запустить процесс атеросклероза (затвердения и закупорки артерий), приводящий к образованию тромбов, — пояснил он.

Плюс ко всему некоторые масла содержат много жирных кислот Омега-6, избыток которых может навредить организму.

- Нагревание этих и других жиров может изменить их химическую структуру, в результате чего формируются бляшки и страдают сосуды, — добавляет Рори Бат.

По словам диетолога, не стоит жарить на: