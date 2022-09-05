Как обычная зубная щетка может спровоцировать диабет, артрит и болезни сердца

Чтобы налет не скапливался на зубах, важно его правильно вычищать. И даже если вы чистите зубы по всем правилам, то эта процедура может стать практически бесполезной, если вовремя не сменить зубную щетку. Исследования ученых показали, что после трех месяцев использования зубные щетки уже неспособны эффективно удалять налет, пишет британское издание Express.

Со временем щетинки на зубной щетке изнашиваются. Заметные ухудшения наступают уже через 40 дней после использования. Получается, щетка некачественно справляется со своей задачей уже через месяц и 10 дней. Между щетинками копится зубной налет — тот самый, который вы так старательно вычищали. Из-за этого старый налет во время чистки смешивается с новым, который только-только появился на ваших зубах. И страдают прежде всего десны.

Почему болезни десен так опасны

Дело в том, что в составе патогенной микрофлоры, которая вызывает воспаление полости рта, содержатся грам-отрицательные бактерии. Они повреждают десны и окружающие ткани зубов, могут навредить и всему телу. Бактерии выходят из состава биопленки зубодесневой борозды, затем начинают распространяться по организму внутри клеток-переносчиков — это может спровоцировать развитие атеросклероза, рассказывала «Доктору Питеру» терапевт Елизавета Мельникова.

Когда десны повреждены, то у человека увеличивается риск появления кариеса. Старая щетка в разы усугубляет ситуацию: кариес процветает, ведь ему в этом помогает скопившийся на щетинках налет. Новый налет до конца не убирается, а опасные микроорганизмы попадают в кровоток. Плюс у вас может появиться зубной камень. Он вызывает воспаление в области десен, а это в свою очередь повышает риск развития болезней сердца, инфарктов и инсультов.

Национальная служба здравоохранения заявила, что заболевание десен также может увеличить риск развития диабета. Еще одна патология, которая может скрываться за кровоточивостью десен — ревматоидный артрит. Помимо этого, профессор Университета Западной Австралии в Перте Роджер Харт заявил, что проблемы с деснами могут в разы повышать риски бесплодия.