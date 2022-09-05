Как обычная зубная щетка может спровоцировать диабет, артрит и болезни сердца

Приучать ребенка ухаживать за зубами нужно с того самого момента, как у него появится первый зубик — только так сформируется привычка брать в руки щетку каждый день утром и вечером. Даже если вам очень лень, почистить зубы все равно нужно, повторяют стоматологи. Мы зачастую не видим, что у нас застревает между зубами (и даже не чувствуем). В то время как остатки пищи провоцируют накопление зубного налета, контактного кариеса и даже пульпита.
Разрушение зубов зачастую начинается именно с зубного налета. Это пленка, состоящая из микроорганизмов, которые активно размножаются во рту. Чем их больше, тем ярче налет на зубах — он может быть от бледно-желтого до ярко-оранжевого цвета. Особенно страдают шестые, седьмые и восьмые зубы, ведь их не так-то просто прочистить.
Чтобы налет не скапливался на зубах, важно его правильно вычищать. И даже если вы чистите зубы по всем правилам, то эта процедура может стать практически бесполезной, если вовремя не сменить зубную щетку. Исследования ученых показали, что после трех месяцев использования зубные щетки уже неспособны эффективно удалять налет,
Со временем щетинки на зубной щетке изнашиваются. Заметные ухудшения наступают уже через 40 дней после использования. Получается, щетка некачественно справляется со своей задачей уже через месяц и 10 дней. Между щетинками копится зубной налет — тот самый, который вы так старательно вычищали. Из-за этого старый налет во время чистки смешивается с новым, который только-только появился на ваших зубах. И страдают прежде всего десны.
Почему болезни десен так опасны
Дело в том, что в составе патогенной микрофлоры, которая вызывает воспаление полости рта, содержатся грам-отрицательные бактерии. Они повреждают десны и окружающие ткани зубов, могут навредить и всему телу. Бактерии выходят из состава биопленки зубодесневой борозды, затем начинают распространяться по организму внутри клеток-переносчиков — это может спровоцировать развитие атеросклероза, рассказывала «Доктору Питеру» терапевт Елизавета Мельникова.
Когда десны повреждены, то у человека увеличивается риск появления кариеса. Старая щетка в разы усугубляет ситуацию: кариес процветает, ведь ему в этом помогает скопившийся на щетинках налет. Новый налет до конца не убирается, а опасные микроорганизмы попадают в кровоток. Плюс у вас может появиться зубной камень. Он вызывает воспаление в области десен, а это в свою очередь повышает риск развития болезней сердца, инфарктов и инсультов.
Национальная служба здравоохранения заявила, что заболевание десен также может увеличить риск развития диабета. Еще одна патология, которая может скрываться за кровоточивостью десен — ревматоидный артрит. Помимо этого, профессор Университета Западной Австралии в Перте Роджер Харт заявил, что проблемы с деснами могут в разы повышать риски бесплодия.
Чтобы обезопасить себя, ученые рекомендуют менять щетку не реже, чем каждые три месяца. Конечно, будет лучше, если вы будете делать это чаще.
Важная деталь: обязательно меняйте зубную щетку, если вы заболели (да, обычная ОРВИ длинною в 3 дня тоже считается). И после профессиональной чистки зубов у стоматолога.
Как правильно выбрать зубную щетку
Челюстно-лицевой хирург, имплантолог, пародонтолог
Все зубные щетки делятся на две группы: классические ручные и электрические. Первые можно отнести к самым эффективным, рассказывала «Доктору Питеру» Юлиана Романова. Дело в том, что при использовании классической щетки мы выполняем определенные движения: выметающие от десны к краю зубов и круговые — в зоне жевательной поверхности.
У «правильной» зубной щетки:
ворсинки одной длины;
поверхность щетки «густая» — ворсинок очень много;
мягкая поверхность (жесткие подходят только для чистки обуви, говорит стоматолог).
Самыми эффективными эксперт считает маленькие щетки с более 5 тысяч щетинок, такие выпускают несколько брендов, например, «Curaprox», «Revyline», «Rocs», «President».