Ученые из Ирана провели исследование и выяснили, какие ароматы снимают стресс и психологическую нагрузку, если у вас нервная работа. Эксперимент проводился на медицинских сестрах,
В исследовании приняли участие несколько десятков медсестер. Их разделили на три группы. Женщинам из первой прикрепили к пуговичке на рубашке флакончик с аромамаслом розы, второй — лаванды, третьей — в качестве плацебо, кунжута.
Какой запах помогает при стрессе
Медсестры вдыхали запахи соответствующих масел каждый день в течение четырех недель. Уровень стресса испытуемых не имел «статистически значимых различий», отметили исследователи. В итоге оказалось, что лучший эффект для снижения нервного напряжения дает аромат розы.
— Ароматерапия с использованием запаха розы оказала положительное влияние на уровень стресса и на работу медсестер в долгосрочной перспективе, — пишут авторы. — Ароматерапию можно назвать безопасным и немедикаментозным способом облегчения симптомов стресса и улучшения психологического состояния на рабочем месте.
Авторы исследования отмечают, что ароматерапия «влияет на мозг и нервную систему».
— При вдыхании молекулы эфирного масла стимулируют обонятельные нервы, имеющие прямые связи с лимбической системой и отвечающие за эмоции, — пишут авторы исследования.
Добавим, что ароматическое масло — это смесь из разных компонентов, где содержание эфирного масла составляет от 2 % до 80 %. Поэтому реальным эффектом обладает только 100 % растительный экстракт — натуральное эфирное масло.
Способы определить натуральное ли эфирное масло
Капните на салфетку или одежду, подождите час — если будет жирное пятно, то масло — синтетическое, а не натуральное.
Если добавить эфирное масло в медицинский спирт, оно полностью растворится, без осадка и мути.
Синтетическое эфирное масло также легко узнать по резкому и стойкому запаху. У многих людей от него даже болит голова.
Факт: аромамасел с запахом банана, киви, земляники, арбуза, огурца, дыни, фиалки, яблоневого цвета, липы, магнолии, лотоса не существует. Это синтетика. Она не обладает никаким лечебным эффектом.
Подходит не всем
Ранее «Доктор Питер» рассказывал, что с ароматерапией и эфирными маслами надо быть очень осторожными людям с астмой и пациентам, склонным к аллергии,- некоторые запахи способны провоцировать негативные реакции организма.
Например, лаванда — сильный аллерген. Перед применением масла нужна обязательная кожная проба — несколько капель нанести на кожу в сгибе локтя.
— Если у вас есть аллергия или заболевания дыхательных путей, растительные экстракты, фитонциды и эфирные соединения стоит использовать только после согласования с врачом, — разъяснила врач-иммунолог Елена Парецкая.
Также врач советует использовать эфирные масла только качественные и применять их строго по инструкции. Добавим также, что другие известные «успокоители» нервов — это лаванда, хвоя (это доказали ученые), розмарин, апельсин.