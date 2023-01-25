Какой запах помогает при стрессе

Медсестры вдыхали запахи соответствующих масел каждый день в течение четырех недель. Уровень стресса испытуемых не имел «статистически значимых различий», отметили исследователи. В итоге оказалось, что лучший эффект для снижения нервного напряжения дает аромат розы.

— Ароматерапия с использованием запаха розы оказала положительное влияние на уровень стресса и на работу медсестер в долгосрочной перспективе, — пишут авторы. — Ароматерапию можно назвать безопасным и немедикаментозным способом облегчения симптомов стресса и улучшения психологического состояния на рабочем месте.

Авторы исследования отмечают, что ароматерапия «влияет на мозг и нервную систему».

— При вдыхании молекулы эфирного масла стимулируют обонятельные нервы, имеющие прямые связи с лимбической системой и отвечающие за эмоции, — пишут авторы исследования.

Добавим, что ароматическое масло — это смесь из разных компонентов, где содержание эфирного масла составляет от 2 % до 80 %. Поэтому реальным эффектом обладает только 100 % растительный экстракт — натуральное эфирное масло.