Эфирные масла: какие проблемы могут решать и как их правильно применять, чтобы не навредить

Приятный запах эфирных масел известен практически всем. Они помогают снимать напряжение, лечить простуды, увлажнять кожу, корректировать настроение. При грамотном подходе они способны помочь в поправке здоровья.