Люди давно заметили — ароматы определенных растений обладают целебными свойствами. Несколько позднее из этих растений научились выделять эфирные масла, которые при грамотном подходе могут заменить медикаменты и использоваться в профилактике, реабилитации и как один из компонентов лечения. Но важно помнить, составляя список эфирных масел: они должны быть качественными, безопасными, и применять их можно строго по инструкции.
Кроме того, важно предварительно провести пробу, исключив аллергию и индивидуальную чувствительность к компонентам. Подробнее об эфирных маслах и их свойствах «Доктору Питеру» рассказала врач аллерголог-иммунолог Елена Парецкая.
врач аллерголог-иммунолог, врач-педиатр, патофизиолог, Junior Member WAO (Всемирная организация по аллергии)Личный сайт
Если правильно использовать — эффективны
Зная свойства конкретного эфирного масла, можно добиться определенных позитивных изменений в организме. Но важно предварительно проконсультироваться с врачом, чтобы не получить побочных эффектов.
Каждое масло обладает целым рядом специфических свойств:
подавляет аппетит,
расширяет бронхи,
улучшает носовое дыхание,
корректирует эмоциональный тонус и настроение,
снимает стресс.
Масло лимона — природный антисептик
Лимонное масло — одно из самых популярных. Запах похож на аромат самого фрукта, обладает противовирусными, антибактериальными и вяжущими эффектами. В разбавленном виде используется для ухода за кожей. Активное соединение Д-лимонен уменьшает морщины, тонизирует кожу, стимулирует кровообращение, устраняет воспалительные процессы.
Кроме того, аромат лимона обладает антидепрессивными свойствами, снижает уровень стрессовых гормонов в крови, повышает настроение.
Масло корицы — от простуды и кашля
Сладкий, пряный и мускусный аромат масла помогает в решении проблем со здоровьем — особенно в устранении кашля и заложенности носа. Местное применение облегчает боли в мышцах, обладает общим обезболивающим, спазмолитическим и противовоспалительным эффектом. Кроме того, у него отмечены антисептические, консервирующие действия. Также, по данным исследований, антиоксиданты коричного масла помогают при болезнях сердца и неврологических патологиях.
Масло лемонграсса — от лихорадки и несварения
Лимонная трава, или лемонграсс, много веков используется в Индии в лечении простуд и проблем пищеварительной системы. Кроме того, в экспериментах это масло показало противораковые свойства, оно же обладает мощным противогрибковым и антибактериальным эффектами, способно подавлять воспаление.
Масло лемонграсса применяют при борьбе с перхотью, добавляют в ванну при кожных патологиях, усталости и простуде.
Масло шалфея — для здоровья кожи
Шалфей обладает вяжущим, антибактериальным эффектом, стимулирует капиллярное кровообращение. Кроме того, шалфейное масло помогает в регуляции работы гормонов, обладает антидепрессивным эффектом. Также масло шалфея используется при коррекции проблем зрения, кашле и простудных заболеваниях, патологиях щитовидной железы. В смеси с майораном и лавандой масла могут устранить болезненность менструального цикла и спазмы.
Лавандовое масло успокоит нервы
За счет содержания линалоола, линалилацетата и других компонентов масло лаванды обладает успокоительным, противотревожным и спазмолитическим действием. У него отмечены антибактериальный и противовирусный, антиоксидантный, иммуностимулирующий и легкий анальгетический эффект.
Но важно очень осторожно относиться к этому маслу — оно обладает высоким аллергенным потенциалом. Перед применением нужна обязательная кожная проба — несколько капель нужно нанести на кожу в сгибе локтя.
Масло чайного дерева — от ангины и дерматита
Многие века масло чайного дерева применяют в лечении острых ангин, кашля, для заживления кожных ран, дерматитов, борьбы со старением. У масла обнаружено противовоспалительное и противовирусное действие, изучается его противоопухолевый потенциал. Масло помогает в лечении гингивитов, устранении перхоти, сохраняет увлажненность кожи.
Масло эвкалипта — для иммунитета
Острый резкий аромат масла обладает антибактериальным, противовирусным и противогрибковым эффектом. Периодическое вдыхание паров масла стимулирует иммунную систему, обладает антивоспалительным эффектом, освежает воздух помещений, защищает продукты и вещи от насекомых.
Масло розмарина — от стресса
Аромат этого масла похож на вкус одноименной специи. Розмарин помогает снижать уровень гормонов стресса, стимулирует дыхание, усиливает сердцебиение, повышает давление. Кроме того, масло помогает вместе с эвкалиптом освежать и дезинфицировать воздух в доме.