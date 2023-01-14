Эфирные масла свойства
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Люди давно заметили — ароматы определенных растений обладают целебными свойствами. Несколько позднее из этих растений научились выделять эфирные масла, которые при грамотном подходе могут заменить медикаменты и использоваться в профилактике, реабилитации и как один из компонентов лечения. Но важно помнить, составляя список эфирных масел: они должны быть качественными, безопасными, и применять их можно строго по инструкции.

Кроме того, важно предварительно провести пробу, исключив аллергию и индивидуальную чувствительность к компонентам. Подробнее об эфирных маслах и их свойствах «Доктору Питеру» рассказала врач аллерголог-иммунолог Елена Парецкая.

Елена Парецкая
Елена Парецкая
аллергология-иммунология, патофизиология, педиатрия

врач аллерголог-иммунолог, врач-педиатр, патофизиолог, Junior Member WAO (Всемирная организация по аллергии)

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Если правильно использовать — эффективны

Зная свойства конкретного эфирного масла, можно добиться определенных позитивных изменений в организме. Но важно предварительно проконсультироваться с врачом, чтобы не получить побочных эффектов.

Каждое масло обладает целым рядом специфических свойств:

  • подавляет аппетит,

  • уменьшает тягу к сладкому,

  • расширяет бронхи,

  • улучшает носовое дыхание,

  • корректирует эмоциональный тонус и настроение,

  • снимает стресс.

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Масло лимона — природный антисептик

Лимонное масло — одно из самых популярных. Запах похож на аромат самого фрукта, обладает противовирусными, антибактериальными и вяжущими эффектами. В разбавленном виде используется для ухода за кожей. Активное соединение Д-лимонен уменьшает морщины, тонизирует кожу, стимулирует кровообращение, устраняет воспалительные процессы.

Кроме того, аромат лимона обладает антидепрессивными свойствами, снижает уровень стрессовых гормонов в крови, повышает настроение.

Масло корицы — от простуды и кашля

Сладкий, пряный и мускусный аромат масла помогает в решении проблем со здоровьем — особенно в устранении кашля и заложенности носа. Местное применение облегчает боли в мышцах, обладает общим обезболивающим, спазмолитическим и противовоспалительным эффектом. Кроме того, у него отмечены антисептические, консервирующие действия. Также, по данным исследований, антиоксиданты коричного масла помогают при болезнях сердца и неврологических патологиях.

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Масло лемонграсса — от лихорадки и несварения

Лимонная трава, или лемонграсс, много веков используется в Индии в лечении простуд и проблем пищеварительной системы. Кроме того, в экспериментах это масло показало противораковые свойства, оно же обладает мощным противогрибковым и антибактериальным эффектами, способно подавлять воспаление.

Масло лемонграсса применяют при борьбе с перхотью, добавляют в ванну при кожных патологиях, усталости и простуде.

Масло шалфея — для здоровья кожи  

Шалфей обладает вяжущим, антибактериальным эффектом, стимулирует капиллярное кровообращение. Кроме того, шалфейное масло помогает в регуляции работы гормонов, обладает антидепрессивным эффектом. Также масло шалфея используется при коррекции проблем зрения, кашле и простудных заболеваниях, патологиях щитовидной железы. В смеси с майораном и лавандой масла могут устранить болезненность менструального цикла и спазмы.

Лавандовое масло успокоит нервы

За счет содержания линалоола, линалилацетата и других компонентов масло лаванды обладает успокоительным, противотревожным и спазмолитическим действием. У него отмечены антибактериальный и противовирусный, антиоксидантный, иммуностимулирующий и легкий анальгетический эффект.

Но важно очень осторожно относиться к этому маслу — оно обладает высоким аллергенным потенциалом. Перед применением нужна обязательная кожная проба — несколько капель нужно нанести на кожу в сгибе локтя.

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Масло чайного дерева — от ангины и дерматита

Многие века масло чайного дерева применяют в лечении острых ангин, кашля, для заживления кожных ран, дерматитов, борьбы со старением. У масла обнаружено противовоспалительное и противовирусное действие, изучается его противоопухолевый потенциал. Масло помогает в лечении гингивитов, устранении перхоти, сохраняет увлажненность кожи.

Масло эвкалипта — для иммунитета

Острый резкий аромат масла обладает антибактериальным, противовирусным и противогрибковым эффектом. Периодическое вдыхание паров масла стимулирует иммунную систему, обладает антивоспалительным эффектом, освежает воздух помещений, защищает продукты и вещи от насекомых.

Масло розмарина — от стресса

Аромат этого масла похож на вкус одноименной специи. Розмарин помогает снижать уровень гормонов стресса, стимулирует дыхание, усиливает сердцебиение, повышает давление. Кроме того, масло помогает вместе с эвкалиптом освежать и дезинфицировать воздух в доме.

Алена Парецкая