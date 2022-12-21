Польза и вред чабреца: кому и зачем заваривать эту траву вместо чая

Настой чабреца рекомендуют пить вместо привычного чая. Действительно ли так полезен этот напиток? И кому все-таки не стоит его пить? Разбираемся вместе с врачами.
врач-гастроэнтеролог, диетолог, к.м.н., старший научный сотрудник Саратовского МНЦ гигиены ФБУН «ФНЦ медико-профилактических технологий управления рисками здоровью населения»
Чабрец (или чабер) известен как пряное растение. Его свежие листья по вкусу напоминают жгучий перец; свежую зелень или порошок из засушенных растений используют как приправу к соусам, напиткам, маринадам, супам, мясным, рыбным и овощным блюдам. Также чабрец используется как лекарственное растение благодаря богатому витаминному составу. Из его травы делают жидкие экстракты, настои, отвары.
В чабреце есть тимол, борнеол, цинеол, фенолы, карвакрол, флавоноиды, железо, кальций, калий, натрий, магний, фосфор, цинк и витамины группы В, А, С, Е, К, Р. В нем очень много эфирных масел.
Особую терапевтическую ценность представляют флавоноиды, обладающие антиоксидантным действием. Они улучшают иммунитет, укрепляют сосуды, благоприятно сказываются на здоровье печени и других органов. Карвакрол считают натуральным антибиотиком, отмечено его разрушающее действие на оболочку золотистого стафилококка и гельминтов.
Следует добавлять эту пряность в блюда людям с «вялым» пищеварением. Чабрец возбуждает аппетит, улучшает пищеварение и, в какой-то мере, дезинфицирует пищу. Больше всего полезных веществ у соцветий чабреца в начале цветения.
Доказано активирующее действие водного экстракта чабреца на фермент трипсин, который обладает противовоспалительным и противоотечным действием.
Поэтому чабрец прописывают при следующих заболеваниях и проблемах:
анемия;
метеоризм;
диарея;
астма;
бронхит;
плеврит;
стоматит;
простудные заболевания;
гельминтоз.
врач-токсиколог, профессор, академик ЕАЕН (г. Ганновер, Германия); член-корр. РАЕН, член-корр. Международной академии авторов научных изобретений и открытий
Чабрец — очень полезная трава. Ее свойства позволяют пить чай при самых разных заболеваниях: чабрец способствует отхаркиванию и облегчению дыхания, он стимулирует функции желудка, а также является глистогонным средством. История с паразитами сейчас особенно актуальна: сначала люди экспериментируют с блюдами из сырого мяса и рыбы, а потом массово идут в больницу спасаться от паразитов. С давних времен заваренный из чабреца чай использовали для освежения дыхания.
Также при болезнях мочеполовых путей заваривают чабрец, ведь он также является мочегонным средством. Еще траву используют для лечения тонзиллита. Заваривают травяные настои и полощут горло, состав трав: календула, чабрец, листья эвкалипта, шалфей, ромашка.
При расстройствах нервной системы и даже алкоголизме чабрец заваривают с мятой, мелиссой, ромашкой и пьют перед сном. Чабрец также укрепляет иммунитет и способствует похудению: он содержит в себе питательные вещества и ослабляет аппетит. Однако это не значит, что вам не следует правильно питаться и отказываться от физических нагрузок.
Людям с серьезными заболеваниями желудка, а также почек и печени, беременным, людям со склонностью к аллергическим реакциям и детям до 3 лет не рекомендуется пить чай из чабреца.