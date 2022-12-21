Польза и вред чабреца: кому и зачем заваривать эту траву вместо чая

Чабрец (или чабер) известен как пряное растение. Его свежие листья по вкусу напоминают жгучий перец; свежую зелень или порошок из засушенных растений используют как приправу к соусам, напиткам, маринадам, супам, мясным, рыбным и овощным блюдам. Также чабрец используется как лекарственное растение благодаря богатому витаминному составу. Из его травы делают жидкие экстракты, настои, отвары.

В чабреце есть тимол, борнеол, цинеол, фенолы, карвакрол, флавоноиды, железо, кальций, калий, натрий, магний, фосфор, цинк и витамины группы В, А, С, Е, К, Р. В нем очень много эфирных масел.