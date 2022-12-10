Приятный лайфхак, который поможет быстро уснуть и перезагрузить мозг

Существует множество способов, которые помогают избавиться от накопившегося стресса, негативных эмоций и бессонницы. Так, кто-то активно практикует медитации: отключение от всех дел, правильное дыхание, спокойная музыка действительно помогают расслабиться. Кто-то предпочитает физические нагрузки — хорошая пробежка на свежем воздухе, активные танцы или вечер в любимом тренажерном зале действительно помогают проветрить голову, отвлечься от всех проблем и получить солидную порцию гормонов радости.

Еще один способ, который успокаивает и стабилизирует организм, — это активное слушание «коричневого шума». Многие наверняка слышали о «белом шуме» — это блокирующие раздражение звуки, его любят включать перед сном или во время работы, чтобы успокоиться или сконцентрироваться.

«Коричневый шум» — это низкочастотный звук, который можно сравнить с проливным дождем, громом, шумом океана или водопадом. Он гораздо ниже «белого шума». Именно «коричневый шум» лучше всего помогает успокоиться, прийти в себя после ужасной ссоры или же расслабиться перед сном.