Приятный лайфхак, который поможет быстро уснуть и перезагрузить мозг

Существует множество способов, которые помогают избавиться от накопившегося стресса, негативных эмоций и бессонницы. Так, кто-то активно практикует медитации: отключение от всех дел, правильное дыхание, спокойная музыка действительно помогают расслабиться. Кто-то предпочитает физические нагрузки — хорошая пробежка на свежем воздухе, активные танцы или вечер в любимом тренажерном зале действительно помогают проветрить голову, отвлечься от всех проблем и получить солидную порцию гормонов радости.
Еще один способ, который успокаивает и стабилизирует организм, — это активное слушание «коричневого шума». Многие наверняка слышали о «белом шуме» — это блокирующие раздражение звуки, его любят включать перед сном или во время работы, чтобы успокоиться или сконцентрироваться.
«Коричневый шум» — это низкочастотный звук, который можно сравнить с проливным дождем, громом, шумом океана или водопадом. Он гораздо ниже «белого шума». Именно «коричневый шум» лучше всего помогает успокоиться, прийти в себя после ужасной ссоры или же расслабиться перед сном.
— Благодаря «коричневому шуму» вы можете слышать каждую частоту, которую может уловить человеческое ухо, поэтому он может создать эффект погружения. Такой эффект помогает маскировать другие мысли, а это означает, что вы можете сосредоточиться на чем-то одном, например на отдыхе, чтении или сне, —
Еще один плюс «коричневого шума» — вы можете под него не только засыпать и расслабляться, но еще и работать. Дело в том, что он помогает отлично концентрироваться, поэтому вы начинаете активнее выполнять задачи, при этом не чувствуя сильного напряжения.
Подойдет такая практика и тем, кто живет в больших городах. Наверняка вечерами после работы, когда хочется покоя и тишины, вас отвлекают звуки с улицы, болтовня прохожих, рев моторов машин? Так вот: «коричневый шум» умеет «маскировать» все посторонние раздражители. То есть вы сосредоточены только на нем. Со временем ваш мозг научится игнорировать нежелательные раздражающие звуки, так как происходит отличная «прокачка» психики.
Кстати
Если вы привыкли засыпать только под «белый шум», просто приятную музыку или даже телевизор, то от этой привычки надо отказаться как можно скорее, говорят ученые. Ведь даже у приятных для слуха и мозга звуков есть своя темная сторона — любая польза может обернуться вредом. Почему не стоит увлекаться подобными практиками, можно прочитать ЗДЕСЬ.