Если вы чувствуете, что нервы шалят, эмоции зашкаливают, хочется плакать и кричать, то быстро успокоиться и прийти в норму поможет один простой прием. Психологи отмечают, что о нем многие знают, но почему-то не сразу вспоминают и не применяют в нужный момент.
Самый простой способ успокоить нервы
- Наши негативные эмоции — это гормон кортизол в первую очередь, — говорит Александр Клочков. — А позитивные эмоции — это серотонин, дофамин, окситоцин… Когда мы находимся в стрессе и не можем выплеснуть эмоции, кортизол накапливается в мышцах. Высвободить его, снизить его уровень, поможет очень простой способ — начать двигаться.
Но есть один нюанс, уточняет психолог. Если вы решили успокоить нервы, взялись за активную уборку квартиры, вышли на прогулку, но продолжаете думать о том, что вас беспокоит, то это может еще больше усугубить ситуацию.
- Когда вы успокаиваете нервы движением и думаете при этом: «Я вот тут бегаю, а мир рушится!», то в этот момент на место высвободившегося кортизола «садится» новый, — говорит Александр Клочков. — Поэтому — надо двигаться, но с позитивным настроем. И тут помогут обычные танцы. Многие помнят зарядку под музыку — уроки аэробики по телевизору. Почему они были такими популярными? Именно потому, что упражнения выполнялись под веселую и зажигательную музыку.
Если вы на нервах, стресс не отпускает, устраивайте хоть каждый час или два танцевальную пятиминутку, советует эксперт.
- Включите одну, только одну песню, которая вызывает у вас яркие положительные эмоции и потанцуйте под нее — как умеете. Во-первых, вы избавитесь от накопившегося кортизола, а бонусом — из-за того, что музыка позитивная — поднимете еще и уровни гормонов радости серотонина и дофамина. Это самый простой и доступный способ сбрасывания негатива, — отмечает психолог. — Устраивайте флешмобы танцев — и стресса не будет. А нет стресса — и вы проще воспринимаете и переживаете любые события, вы находитесь в ресурсе, вы можете не плыть по течению, а сами принимать взвешенные решения.
Профессор добавляет, что если танцы вас не вдохновляют, то похожий эффект даст и любая физическая активность под музыку — включите во время пробежки в наушниках мелодии, поднимающие настроение, или просто радио — когда делаете уборку, и негативные эмоции тут же схлынут.
Советы психолога, как уменьшить стресс
ограничьте просмотр новостей до 10-15 мин в день, читайте просто заголовки, просматривая минимум статей. Помните, что часто выводы аналитиков — не более, чем гадание на кофейной гуще.
Разговоры дома на острые темы ведите не больше 1 часа в день. И обсуждайте только то, что напрямую касается вашей семьи.
Обязательно не реже раза в неделю на 4-5 часов выезжайте на природу — там должны быть запрещены любые обсуждения болезненных тем. Слушаем тишину, шум леса или моря, говорим об искусстве, природе, красоте, мечтаем…
Четко осознаем и отделяем наши страхи от чужих и общественных.
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