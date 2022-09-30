Самый простой способ успокоить нервы

- Наши негативные эмоции — это гормон кортизол в первую очередь, — говорит Александр Клочков. — А позитивные эмоции — это серотонин, дофамин, окситоцин… Когда мы находимся в стрессе и не можем выплеснуть эмоции, кортизол накапливается в мышцах. Высвободить его, снизить его уровень, поможет очень простой способ — начать двигаться.

Но есть один нюанс, уточняет психолог. Если вы решили успокоить нервы, взялись за активную уборку квартиры, вышли на прогулку, но продолжаете думать о том, что вас беспокоит, то это может еще больше усугубить ситуацию.

- Когда вы успокаиваете нервы движением и думаете при этом: «Я вот тут бегаю, а мир рушится!», то в этот момент на место высвободившегося кортизола «садится» новый, — говорит Александр Клочков. — Поэтому — надо двигаться, но с позитивным настроем. И тут помогут обычные танцы. Многие помнят зарядку под музыку — уроки аэробики по телевизору. Почему они были такими популярными? Именно потому, что упражнения выполнялись под веселую и зажигательную музыку.

Если вы на нервах, стресс не отпускает, устраивайте хоть каждый час или два танцевальную пятиминутку, советует эксперт.

- Включите одну, только одну песню, которая вызывает у вас яркие положительные эмоции и потанцуйте под нее — как умеете. Во-первых, вы избавитесь от накопившегося кортизола, а бонусом — из-за того, что музыка позитивная — поднимете еще и уровни гормонов радости серотонина и дофамина. Это самый простой и доступный способ сбрасывания негатива, — отмечает психолог. — Устраивайте флешмобы танцев — и стресса не будет. А нет стресса — и вы проще воспринимаете и переживаете любые события, вы находитесь в ресурсе, вы можете не плыть по течению, а сами принимать взвешенные решения.

Профессор добавляет, что если танцы вас не вдохновляют, то похожий эффект даст и любая физическая активность под музыку — включите во время пробежки в наушниках мелодии, поднимающие настроение, или просто радио — когда делаете уборку, и негативные эмоции тут же схлынут.