«Не тратьте эмоции на то, чего еще нет»: психолог объяснил, как сохранить душевное равновесие в трудные дни

Экстремальные события всегда вызывают экстремальную реакцию, это признают психологи. Когда на многие вопросы и вовсе нет ответов, тревожность и страх растут еще сильнее.
Как не поддаться стрессу, справиться с пугающими мыслями и успокоиться, рассказал профессор психологии.
У страха глаза велики
- Сейчас не надо придумывать того, чего нет, а проблемы решать по мере их поступления. Вот то, что сейчас есть — то и решаем. Если мы сейчас будем тратить свой ресурс, свои жизненные силы и эмоции на будущее, на то, чего еще нет, то мы будем «стелить соломку» там, где она может быть и не нужна, —
Эксперт предлагает задуматься над притчей про двух волков.
- У каждого из нас есть два волка — белый и черный, — рассказывает психолог. — Белый — это счастье, любовь, доброта, забота, спокойствие, уверенность в себе, черный — злость, ненависть, тревоги и обиды. Эти волки между собой постоянно дерутся. Но всегда побеждает тот волк, которого вы кормите. Наши мысли, наши чувства — это и есть то, что чем питается этот волк.
Другими словами — когда мы о чем-то думаем, мы поливаем определенный горшок — либо горшок со страхами, либо горшок уверенности в себе. В горшке со страхами растет борщевик — он и так вытянется вверх, даже если его не поливать. А если мы его еще будем и регулярно подкармливать, он вырастет еще быстрее.
Не примеряйте на себя чужие чувства
Психолог рекомендует задать себе вопрос: «Что в точке сейчас у вас плохо?»
- Не думайте за других, не пытайтесь присоединяться к их чувствам, — говорит психолог, — У каждого своя жизнь, даже если это родные и близкие нам люди. Мы можем сочувствовать, быть рядом, но не брать себе их чувства, не пытаться примерять их одежду на себя. Это позволяет сохранять спокойствие и возможность руководить ситуацией. Это важно.
Думайте в позитивном ключе — такой мыслительный процесс всегда вызывает позитивную ауру вокруг нас. Второй закон психологии гласит: «Наши наши мысли материальны, но наши страхи сбываются раньше, чем наши мечты», — отмечает психолог.
Ранее «Доктор Питер» рассказывал, какие способы помогут унять тревогу и беспокойство, если справиться с ними самостоятельно не удается.
Психолог Елизавета Сафина рекомендовала разговаривать о своих чувствах с близкими и избегать общения с теми, кто заявляет: «Да чего бояться, нас это не касается!»
- Мы имеем право бояться, злиться, испытывать ВСЕ чувства. На них мы имеем право, — уверена психолог. — Если отключаться от тревожных мыслей, есть шанс загнать все подальше, но только хуже будет — потом возникнет проблема, как это вытащить из себя. Мы не можем отключить одно чувство и не отключать все остальные.
По словам эксперта, если страх слишком захватил вас, может помочь простой способ — написать прямо на бумаге возможные выходы из ситуации — что конкретно вы можете сделать в самом худшем случае.