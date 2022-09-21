«Не тратьте эмоции на то, чего еще нет»: психолог объяснил, как сохранить душевное равновесие в трудные дни

У страха глаза велики

- Сейчас не надо придумывать того, чего нет, а проблемы решать по мере их поступления. Вот то, что сейчас есть — то и решаем. Если мы сейчас будем тратить свой ресурс, свои жизненные силы и эмоции на будущее, на то, чего еще нет, то мы будем «стелить соломку» там, где она может быть и не нужна, — рассказал в своем телеграм-канале «Психологическая кухня» психолог Александр Клочков.

Эксперт предлагает задуматься над притчей про двух волков.

- У каждого из нас есть два волка — белый и черный, — рассказывает психолог. — Белый — это счастье, любовь, доброта, забота, спокойствие, уверенность в себе, черный — злость, ненависть, тревоги и обиды. Эти волки между собой постоянно дерутся. Но всегда побеждает тот волк, которого вы кормите. Наши мысли, наши чувства — это и есть то, что чем питается этот волк.

Другими словами — когда мы о чем-то думаем, мы поливаем определенный горшок — либо горшок со страхами, либо горшок уверенности в себе. В горшке со страхами растет борщевик — он и так вытянется вверх, даже если его не поливать. А если мы его еще будем и регулярно подкармливать, он вырастет еще быстрее.