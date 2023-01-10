В первые рабочие дни после новогодних каникул редко кто может похвастаться зарядом бодрости и энергии. Режим у многих сбит, да и не так просто после затяжных выходных снова вливаться в рабочий график.
Что делать, если вы чувствуете себя сонным и уставшим и никак не можете отойти от праздников?
Бананы
Бананы — доступный и вкусный продукт, который поможет вам быть более активным. В них много магния и калия, которые так нужны для нормальной работы сердечно-сосудистой системы и крепких нервов. Кроме того, в бананах есть витамины Е, С и В6. А еще этот фрукт богат клетчаткой, так что переваривается он долго — а значит, и насытить сможет тоже на длительное время. В банане есть фруктоза и глюкоза, поэтому такой перекус обеспечит вас мгновенным всплеском энергии. Главное — не перебарщивать: если вы сейчас худеете, не стоит есть больше 1–2 бананов в день.
Яйца
Лучший способ зарядиться энергией на весь день — съесть на завтрак яйца. В них много железа, белка и холина, именно эти вещества очень нужны для активной работы мозга. Кроме того, белок еще и пригодится тем, кто хочет накачать мышцы. Больше мышц — лучше метаболизм и эффективней энергообмен. По этой причине яйца особенно полезны для детей и пенсионеров. А о том, кому яйца есть нельзя, можно прочитать ЗДЕСЬ.
Орехи
Белка много и в орехах. А еще в них много меди, магния и рибофлавина, который нужен нашему организму для выработки энергии.
Орехи калорийны, поэтому они также подойдут для сытного перекуса. Этот продукт поможет наладить метаболизм и простимулирует работу мозга.
Цитрусовые
Если чувствуете себя уставшим, попробуйте съесть цитрус. Во-первых, в кожуре таких фруктов есть эфирные масла, которые заставляют мозг работать лучше — причем эффект появится даже от одного только запаха апельсина или лимона. Во-вторых, в цитрусах есть ударная доза витамина С. Аскорбиновая кислота нужна для синтеза нейромедиаторов — норадленалина, серотонина. А еще этот витамин считается мощным антиоксидантом.
Вода
Возможно, вы удивитесь, но самый полезный напиток для вашей бодрости — обычная вода. Именно вода насыщает наше тело кислородом и предотвращает обезвоживание, именно недостаток воды нередко провоцирует хроническую усталость и сонливость. При обезвоживании кровь становится слишком густой, течет медленнее, чем обычно, клетки недополучают кислорода и питательных веществ. Даже при нормальном сне вы не будете чувствовать себя полным сил, если пьете недостаточно воды.
А вот кофе, наоборот, может сделать вас более сонливым. О том, как такое возможно, читайте ЗДЕСЬ.