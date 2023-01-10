В первые рабочие дни после новогодних каникул редко кто может похвастаться зарядом бодрости и энергии. Режим у многих сбит, да и не так просто после затяжных выходных снова вливаться в рабочий график.

Что делать, если вы чувствуете себя сонным и уставшим и никак не можете отойти от праздников? Эксперты Роспотребнадзора убеждены: помочь сможет правильное меню. Вот несколько продуктов, которые придадут вам бодрости.