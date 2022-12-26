1. Нарушение циркадного ритма

У человека могут появиться проблемы с засыпанием и сном, депрессия, снизиться активность. Дело в том, что световые волны, попадая на сетчатку глаза, превращаются в нервный импульс — в зависимости от его интенсивности шишковидная железа в головном мозгу во время сна вырабатывает гормон мелатонин, который, собственно, и регулирует циркадный ритм. Но не только. Мелатонин также влияет на работу эндокринных желез, участвует в антиоксидантной активности и нашей защите от раковых опухолей, влияет на гормон «радости» серотонин.

2. Снижение выработки витамина D

Проявляться такое последствие может по-разному. Иногда не сразу и не поймешь, в чем дело. Это могут быть, например:

частые простуды,

повышенная утомляемость,

хроническая боль, в основном ломота в костях,

запоры,

замедленная регенерация кожи, при которой раны заживают дольше обычного,

повышенная хрупкость костей,

кариес и пародонтоз,

выпадение волос,

нарушения сна,

снижение памяти и внимания,

бесплодие.

3. Избыточный вес

Нехватка витамина D снижает экспрессию рецепторов инсулина в клетках и уменьшает внеклеточный кальций. В сочетании с дефицитом половых гормонов это приводит к нарушению соотношения жиросжигающих гормонов (соматостатин, катехоламины, половые гормоны, гормоны щитовидной железы) и жирозапасающих (кортизол, пролактин, инсулин) . В итоге организм начинает активнее «запасать» жиры — появляется избыточный вес.

4. Развитие женских болезней

Ученые обнаружили связь между снижением уровня витамина D и синдромом поликистозных яичников, эндометриозом, невынашиванием беременности, преэклампсией и другими гинекологическими проблемами.