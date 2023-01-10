Как принимать рациональные решения

— Человеческий мозг можно разделить на рациональную и эмоциональную системы — за первую отвечают лобные доли, вторая задействует остальные части коры полушарий, — объясняет психолог. — Рациональной системе для функционирования требуются большие ресурсы человеческого мозга. Мы можем считать, что принимаем решения на основе своих убеждений, но по факту в 80% случаев человек подчинен эмоциям и инстинктам.

«Эмоциональная» же часть мозга срабатывает моментально, так как ответственна за безопасность организма, отмечает эксперт.

— Она способна принять молниеносное решение в стрессовой ситуации, не расходуя энергию мозга. Рациональная же система реагирует медленно. Ей необходимо много времени, внимания и концентрации, а следовательно, и высоких затрат мозговых ресурсов, — разъясняет Юлия Рязанова.