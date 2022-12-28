Психолог Долгов назвал 10 принципов по-настоящему свободного человека

Считаете ли вы себя абсолютно свободным человеком? Будем честны, мы очень часто зависимы от чужого мнения, чужих советов, живем под властью страхов, стереотипов и комплексов. Многие всю жизнь проводят под гнетом «тирании долженствования».
Возможно ли стать действительно независимой личностью? По мнению психолога Дениса Долгова, это реально — достаточно освоить навыки ассертивного поведения.
— Еще раз напомню, единственное, что человек обязан делать в этой жизни, — это соблюдать закон. Все остальное — его свободный выбор, — поясняет эксперт в своем
Что такое ассертивность? Как считал американский психотерапевт Мануэль Смит, это способность человека не зависеть от внешнего влияния и оценок, самостоятельно принимать решения и нести за них ответственность. Смит также создал модель ассертивного поведения.
Важно понимать: независимая личность не слишком удобна для социума. И поэтому мы с детства слышим вещи, которые мешают стать свободными, — так называемые манипулятивные предубеждения.
Вот несколько прав ассертивного человека — и предубеждения, которые эти права пытаются оспорить.
Каждый человек имеет право самостоятельно давать оценку своему поведению, мыслям, эмоциям. Предубеждение: я не могу независимо оценивать себя, обсуждать мою личность должен кто-то более мудрый и авторитетный.
Человек имеет полное право никому не объяснять мотивы своих поступков. Распространенное предубеждение — человек отвечает за свое поведение перед другими, а значит, он должен все объяснять и отчитываться.
Мы имеем полное право сами решать, лежит ли на нас ответственность за решение проблем других людей. Идея о том, что у вас больше обязательств по отношению к некоторым людям, чем к себе, — это не более чем предубеждение. Как и, кстати, мысль, что вы не имеете права менять свое мнение, — на самом деле вы можете так сделать.
Точно так же вы имеете право и на ошибку: все иногда могут сделать что-то не так и потом нести за это ответственность. Предубеждение — полагать, будто ошибаться вам не положено, а если не дай бог все-таки допустили оплошность, то нужно страдать от чувства вины.
Свободный человек понимает: он имеет полное право сказать «я не знаю». Предубеждение гласит, что вы должны знать ответы на любой вопрос, а то стыдно.
Также свободный человек осознает свое право быть независимым от доброжелательности окружающих, от их хорошего отношения. Распространенное предубеждение — думать, что вы нуждаетесь в одобрении и любви.
Свободные люди признают за собой права на нелогичные решения. А вот манипулятивное предубеждение гласит: разумно лишь то, что логично. А еще свободный человек понимает: он имеет право сказать другому «я тебя не понимаю». Думать, будто бы вы обязаны буквально читать мысли окружающих, а не то вас никто не будет любить, — предубеждение.
Наконец, свободный человек имеет полное право сказать «мне это неинтересно». Он не думает, что должен эмоционально воспринимать все происходящее в мире.