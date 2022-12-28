Психолог Долгов назвал 10 принципов по-настоящему свободного человека

— Еще раз напомню, единственное, что человек обязан делать в этой жизни, — это соблюдать закон. Все остальное — его свободный выбор, — поясняет эксперт в своем телеграм-канале.

Что такое ассертивность? Как считал американский психотерапевт Мануэль Смит, это способность человека не зависеть от внешнего влияния и оценок, самостоятельно принимать решения и нести за них ответственность. Смит также создал модель ассертивного поведения.

Важно понимать: независимая личность не слишком удобна для социума. И поэтому мы с детства слышим вещи, которые мешают стать свободными, — так называемые манипулятивные предубеждения.

Вот несколько прав ассертивного человека — и предубеждения, которые эти права пытаются оспорить.

Каждый человек имеет право самостоятельно давать оценку своему поведению, мыслям, эмоциям. Предубеждение: я не могу независимо оценивать себя, обсуждать мою личность должен кто-то более мудрый и авторитетный.

Человек имеет полное право никому не объяснять мотивы своих поступков. Распространенное предубеждение — человек отвечает за свое поведение перед другими, а значит, он должен все объяснять и отчитываться.