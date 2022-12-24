Дело в том, что люди, часто ругающие себя, становятся очень чувствительными и к чужим замечаниям тоже , тяжело переживают обвинения и отказы. Они постоянно сравнивают себя с окружающими и могут ощущать себя неловко в коллективе.

При этом совершенно неважно, к каким своим чертам человек придирается особенно — это могут быть как вспышки агрессии или неприемлемые сексуальные желания, так и застенчивость или проблемы с внешностью.

Почему мы критикуем себя?

Нейробиологи утверждают, что в нашем мозгу есть области, которые отвечают за активацию ранних дезадаптивных схем.

Под такой схемой понимают паттерн восприятия действительности, который сформировался еще в детстве под влиянием каких-то травматических событий. Он может срабатывать, если нынешняя ситуация напоминает события из детства — тогда человек будет реагировать точно так же, как в далеком прошлом, чтобы справиться с негативными эмоциями.

Один из таких режимов — внутренний критик. К примеру, если родители или школьные учителя ругали за какой-то промах, будучи взрослым вы начинаете критиковать самого себя, как бы замещая их.