Не измена: психолог Кислев назвал 7 главных причин, почему в браке пропадает секс

«Жили они долго и счастливо», — та самая фраза, которой заканчивались большинство сказок из нашего детства. В реальности все гораздо сложнее: как бы люди ни любили и ни ценили друг друга, все равно в совместной жизни будут трудности, разногласия и недовольства.
И если финансы, разлад в воспитании детей мы можем спокойно обсудить с родителями и друзьями, то с интимной жизнью не так все просто. Это щекотливая тема, о которой партнеры порой боятся говорить друг с другом.
Социолог, доктор наук. Практикующий психолог, автор книг, стипендиат государственных премий
— Согласно статистике, чаще всего удовлетворены сексуальной жизнью пары, которые находятся в официальном браке. Партнеры многое прошли вместе, между ними установилась прочная связь, высок уровень доверия. Все это улучшает качество интимной жизни, —
Плюс ко всему играет важную роль наличие одного постоянного партнера. Стеснение пропадает, желания выходят на передний план. Одиноким людям гораздо тяжелее, ведь непонятно, как поведет себя незнакомый человек.
Однако со временем все может пойти на спад: интима в семье становится все меньше и меньше. Потом он пропадает совсем. Ссориться, искать развлечения где-то на стороне точно не стоит, говорит психолог. Так вы только усугубите ситуацию.
Почему в браке пропадает секс? Эльяким Кислев назвал 7 главных причин:
Нехватка времени и энергии. Брак или просто долгие отношения часто связаны с ведением домашнего хозяйства, воспитанием детей и совмещением нескольких обязанностей, что может оставлять мало времени или энергии для близости.
Неумение говорить о своих желаниях. Партнер может стесняться поделиться своей новой фантазией, ему будет неловко признаться, что какой-то аспект вашей сексуальной жизни ему не по душе. Говорите со своей половинкой — это очень важно.
Нарушение эмоциональной связи. Со временем из отношений пропадают милые сюрпризы, подарки без повода, свидания. На самом деле тот самый конфетно-букетный период нужно периодически «поднимать наверх», говорит эксперт.
Физиологические изменения. С возрастом наше тело меняется, появляется лишний вес, кожа выглядит уже не такой бархатистой и гладкой. Партнер начинает стесняться.
Отсутствие новизны. Наверняка вам надоест каждый день есть куриный суп и котлеты, даже если вы их сильно любите. Тоже самое и в интимной жизни. Старайтесь внести разнообразия! Сейчас сделать это не так уж и сложно: на помощь могут прийти статьи в журналах, блогеры, которые занимаются секс-просветом, магазины для взрослых.
Стрессы и ссоры. Чем чаще вы ссоритесь, тем больше вероятность, что ваша сексуальная жизнь скоро сойдет на нет. Выплескивайте негатив не на партнера. Для этого отлично подойдут активные виды спорта, пробежки или даже поход в караоке.
Стереотипы. Мир полон различных установок, которые зачастую нас разрушают. Стереотипы есть и в сексуальной жизни. Так, некоторые верят, что со временем все обязательно станет плохо, неосознанно начиная подстраиваться под эту установку.
— Важно отметить, что это всего лишь несколько возможных причин и что на качество сексуальной жизни человека может влиять множество факторов. Всегда будьте честны со своим партнером. Понимаете, что зашли в тупик? Обратитесь к семейному психотерапевту. Порой несколько сеансов могут спасти годы брака, — заверяет психолог.
Кстати
Ссор вам точно не удастся избежать — это часть человеческих отношений. Но как делать так, чтобы ссоры шли на пользу вашей семейной жизни? Как сделать свой брак счастливым? Один из работающих методов описал врач-психиатр Александр Мещеряков.