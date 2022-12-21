Не измена: психолог Кислев назвал 7 главных причин, почему в браке пропадает секс

«Жили они долго и счастливо», — та самая фраза, которой заканчивались большинство сказок из нашего детства. В реальности все гораздо сложнее: как бы люди ни любили и ни ценили друг друга, все равно в совместной жизни будут трудности, разногласия и недовольства.

И если финансы, разлад в воспитании детей мы можем спокойно обсудить с родителями и друзьями, то с интимной жизнью не так все просто. Это щекотливая тема, о которой партнеры порой боятся говорить друг с другом.