«Это катастрофа»: что происходит с психикой и самооценкой девочки, если она растет без отца

Папа и характер

Отец воздействует на формирование таких личностных черт ребенка, как:

сдержанность,

безмятежность, спокойствие,

оптимизм,

исполнительность,

ответственность.

Если папа активно участвует в воспитании чада, оно растет более самостоятельным, эмоционально устойчивым, ощущает большее признание и не нуждается в доказательствах любви и привязанности. В ином же случае ребенок рискует вырасти неуверенным в себе, плохо понимающим, какой отдачи и вклада от него ждут окружающие.

Отсутствие отцовской любви и поддержки вынуждает мать отказываться от традиционной роли родителя, любящего безусловно, и предъявлять к чаду ряд требований, что тоже негативно отражается на самооценке девочки и ее самопрезентации в социуме во взрослом возрасте.

Если для мальчика дружеские отношения с отцом помогают обрести истинно «мужские» качества, как, например, обязательность и эмоциональную стойкость, то для девочки это обязательный аспект формирования своей самооценки и взаимопонимания с мужским полом. На отце маленькая девочка «тренируется» и наблюдает за реакциями мужчины на свое поведение в том или ином стиле. Благодаря общению с папой у девочки формируются базовые принципы коммуникации с мужчинами, а также подсознательно закладываются требования к будущему партнеру, мужу.

— Отношения в паре «ребенок—родитель» с матерью и отцом складываются по-разному. Любовь мамы безусловна, не зависит от обстоятельств и поведения чада. Отцовскую любовь можно «заслужить»: она больше похожа на социальное признание, уважение, возникающие как поощрение за успехи и социальную адаптацию, — говорит психолог.

Неудивительно, что хорошие отношения с отцом и грамотно выстроенное общение папы и ребенка непосредственно влияет не только на характер чада, но и на его принятие социальных норм, отдачу в работе, умение общаться с людьми. Кроме того, сильный и предприимчивый отец всегда вдохновляет на уверенные и продуманные решения в жизни.