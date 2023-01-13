«Это катастрофа»: что происходит с психикой и самооценкой девочки, если она растет без отца

Бывает так, что ребенок изначально растет с мамой и даже не знает, как выглядит его папа. Но чаще всего в неполных семьях отец либо уходит после рождения малыша, либо появляется в его жизни «набегами». Ребенок живет в ожидании выходных, чтобы увидеть родителя, рассказать ему обо всем, погулять вместе за ручку. Еще хуже, когда папа просто исчезает: малышка неосознанно чувствует себя виноватой.
Отец для девочки — это очень важная фигура. И какой бы ни была мама прекрасной и заботливой, заменить папу она точно не сможет.
Практикующий психолог, автор методических рекомендаций по психологии.
— Для любого ребенка с самых ранних лет понятия о мире, взаимодействии с ним и самом себе складываются благодаря родителям. И если роль матери достаточно хорошо раскрыта даже на уровне биологических процессов, то значимости роли отца всегда уделялось меньшее внимание. Тем не менее, отцовская фигура крайне важна для гармоничного формирования психики ребенка любого пола — как мальчика, так и девочки, — говорит психолог.
Благодаря основам психоанализа удалось обнаружить всю ценность взаимодействия маленькой дочери и ее отца. Их отношения оказывают существенное влияние на образ желанного партнера — мужа — и паттерны отношений с мужчинами в целом. Однако наличие отца и качество взаимоотношений с ним влияют далеко не только на будущую личную жизнь девочки, но и на ряд других жизненных аспектов.
Почему ребенку так важно расти рядом с отцом
Для многих российских семей характерна ситуация, когда папа выполняет роль «невидимого родителя»: номинально семья полная, но должного внимания, заботы, обучения от отца чадо не получает. Отец практически не участвует в воспитании ребенка, потому что постоянно занят на работе, устал, у него есть дела и поважнее. Чем это чревато?
Если мать в семье отвечает за эмоциональные привязанности, эмпатию, чувственность, сострадание, то отец — это про форму и дисциплину, эмоциональную независимость.
— Как правило, отец в семье — образец поведения, источник уверенности и авторитета, который ассоциируется с порядком. Это некая опора, которая выражает меньше безапелляционной любви и принятия, зато помогает разобраться в сложностях мира вещей и сформировать собственный внутренний стержень, — поясняет Анастасия Кайтукова.
Есть стереотип, что такой подход важен больше для мальчиков, но современный мир говорит о том, что девочке тоже необходима внутренняя опора и предприимчивость, уверенность в своих силах, чтобы выстраивать свою жизнь гармонично и счастливо.
Папа и характер
Отец воздействует на формирование таких личностных черт ребенка, как:
сдержанность,
безмятежность, спокойствие,
оптимизм,
исполнительность,
ответственность.
Если папа активно участвует в воспитании чада, оно растет более самостоятельным, эмоционально устойчивым, ощущает большее признание и не нуждается в доказательствах любви и привязанности. В ином же случае ребенок рискует вырасти неуверенным в себе, плохо понимающим, какой отдачи и вклада от него ждут окружающие.
Отсутствие отцовской любви и поддержки вынуждает мать отказываться от традиционной роли родителя, любящего безусловно, и предъявлять к чаду ряд требований, что тоже негативно отражается на самооценке девочки и ее самопрезентации в социуме во взрослом возрасте.
Если для мальчика дружеские отношения с отцом помогают обрести истинно «мужские» качества, как, например, обязательность и эмоциональную стойкость, то для девочки это обязательный аспект формирования своей самооценки и взаимопонимания с мужским полом. На отце маленькая девочка «тренируется» и наблюдает за реакциями мужчины на свое поведение в том или ином стиле. Благодаря общению с папой у девочки формируются базовые принципы коммуникации с мужчинами, а также подсознательно закладываются требования к будущему партнеру, мужу.
— Отношения в паре «ребенок—родитель» с матерью и отцом складываются по-разному. Любовь мамы безусловна, не зависит от обстоятельств и поведения чада. Отцовскую любовь можно «заслужить»: она больше похожа на социальное признание, уважение, возникающие как поощрение за успехи и социальную адаптацию, — говорит психолог.
Неудивительно, что хорошие отношения с отцом и грамотно выстроенное общение папы и ребенка непосредственно влияет не только на характер чада, но и на его принятие социальных норм, отдачу в работе, умение общаться с людьми. Кроме того, сильный и предприимчивый отец всегда вдохновляет на уверенные и продуманные решения в жизни.
Влияние отцовской фигуры на личную жизнь дочери
Один из важнейших аспектов взаимодействия папы и дочки — культивация в ней женского начала. По отношению к сыну отец подчеркивает его мужскую суть, дает на собственном примере понимание того, как следует вести себя в той или иной ситуации. Мальчик, смотря на отца, перенимает паттерны отношения к женщине и демонстрации себя в обществе, проявления своих личностных и профессиональных черт.
Для девочки же крайне важна не только психологическая, но и физическая составляющая отношений с папой. Поцелуи и объятья помогают взрастить в маленькой девочке здоровое ощущение собственной ценности и признания. Поэтому так важно, чтобы папа умел выражать свою любовь.
Ласка и защита, забота со стороны папы помогают вырастить из девочки настоящую женщину, которой присущи нежность. В то же время важно уделять внимание не только женским качествам.
— Поэтому рассказы о жизни, советы, совместные развивающие активности тоже актуальны для воспитания девочек, ведь избалованные принцессы попросту не способны адаптироваться в обществе и снизить недосягаемую планку ожиданий от окружающих, — напоминает Анастасия Кайтукова.
Для девочки отец — это пример представителя противоположного пола. От поведения отца по отношению к ней и маме зависит сценарий будущей жизни дочери, в частности, ее выбора романтических партнеров и выстраивания отношений с ними. Поведение папы дочь воспринимает как образец мужского отношения к женщинам, его образ становится ее романтическим идеалом, и в будущем девочка неосознанно ищет похожего отношения к ней.
Что делать, если папа все-таки ушел
Пробелы, которые обусловлены недостатком коммуникации с отцом или проблемами в общении, чаще всего проявляются уже во взрослом осознанном возрасте.
— На этом этапе важно понять, что заменять отцовскую фигуру, выбирая взрослых и состоятельных (а еще требовательных и сдержанных) партнеров, не стоит — этот метод не поможет избавиться от существующих травм, — говорит психолог.
Если девочка выросла без отца, то проработать эту травму и возместить недостающие внутренние опоры можно. И тут единственное правильное решение — это обратиться за помощью к специалисту. Психотерапия важна, особенно, если вы понимаете, что с мужчинами совсем не клеится, отражение в зеркале не устраивает и вообще «все классные, а вы какая-то не очень».
— Психотерапия бережно вернет девушке ее уверенность в себе, поможет прожить травмирующие воспоминания и скорректировать неэкологичные поведенческие привычки, наладить отношения с противоположным полом, — говорит специалист.
Что касается воспитания ребенка без отца, то мамам стоит помнить, что фигуру папы может заменить другой мужчина, который готов вовлекаться в воспитание и развитие чада. Это может быть как ваш новый партнер или родственник, так и тренер, учитель девочки. В любых ситуациях можно найти выход и обеспечить ребенку комфортную среду для развития, проявления своего уникального «Я» и формирования убеждений, которые обеспечат гармоничный и счастливый жизненный путь.