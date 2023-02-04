- Правильно выбранная модель обуви та, у которой остается свободное пространство в подъеме, а между большим пальцем и краем носка присутствует просвет не менее 1 сантиметра , — рассказал Арсен Кочарян в своем телеграм-канале.

Врач также перечислил 3 признака обуви, от которой лучше отказаться, — она может навредить как венам ног, так и позвоночнику .

1. На высоких каблуках

Она перераспределяет нагрузку, вызывая частичное сокращение икроножных мышц. Из-за этого при ходьбе уменьшается эффективная амплитуда их сокращения, и кровь хуже прокачивается по венам, застаиваясь в них. В идеале выбирать обувь с каблуком 3-5 сантиметров.

2. Тесная с узким носком

Тесные и узкие модели вызывают нарушение походки, плохо влияют на работу опорно-двигательного аппарата и позвоночника, функция которого сильно связана с оттоком венозной крови. Помимо этого, в тесной обуви нарушается приток крови по артериям.

Если вы будете реже носить такую обувь, сможете также избежать формирования мозолей, натоптышей и шишек на большом пальце.

3. Без задника

Лучше отказаться от шлепанцев, сабо и других моделей без фиксации щиколотки и пальцев. При ходьбе в такой обуви создается колоссальная нагрузка на стопу. Мышцы, формирующие походку, начинают работать неправильно, а венозный и лимфоток затрудняется.

Летняя и открытая обувь должна быть с ортопедическим супинатором.