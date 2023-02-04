По словам врача-флеболога Арсена Кочаряна, при покупке обуви не стоит надеяться, что вы ее со временем разносите. Важно изначально подобрать ботинки или сапоги правильного размера и нужной ширины. Для этого врач советует отправляться в магазин во второй половине дня или вечером — в это время суток ноги будут уже чуть отекшими, что потом позволит избежать неудобства и сдавливания ступней во время носки.
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- Правильно выбранная модель обуви та, у которой остается свободное пространство в подъеме, а между большим пальцем и краем носка присутствует просвет не менее 1 сантиметра, —
Врач также перечислил 3 признака обуви, от которой лучше отказаться, — она может навредить как венам ног, так и позвоночнику.
1. На высоких каблуках
Она перераспределяет нагрузку, вызывая частичное сокращение икроножных мышц. Из-за этого при ходьбе уменьшается эффективная амплитуда их сокращения, и кровь хуже прокачивается по венам, застаиваясь в них. В идеале выбирать обувь с каблуком 3-5 сантиметров.
2. Тесная с узким носком
Тесные и узкие модели вызывают нарушение походки, плохо влияют на работу опорно-двигательного аппарата и позвоночника, функция которого сильно связана с оттоком венозной крови. Помимо этого, в тесной обуви нарушается приток крови по артериям.
Если вы будете реже носить такую обувь, сможете также избежать формирования мозолей, натоптышей и шишек на большом пальце.
3. Без задника
Лучше отказаться от шлепанцев, сабо и других моделей без фиксации щиколотки и пальцев. При ходьбе в такой обуви создается колоссальная нагрузка на стопу. Мышцы, формирующие походку, начинают работать неправильно, а венозный и лимфоток затрудняется.
Летняя и открытая обувь должна быть с ортопедическим супинатором.
Что делать, если нельзя отказаться от вредной обуви
Такое может быть, например, если у вас на работе существует дресс-код или вы представитель профессии, где положено носить определенный тип обуви.
Итак, что же делать в таком случае? Вот 5 советов от флеболога.
При любой возможности давайте ногам отдых. Для этого снимите обувь и закиньте на 10-15 минут ножки на небольшую возвышенность. Можно походить босиком.
Держите на работе пару удобной, комфортной сменной обуви. Желательно также периодически носить профилактические компрессионные гольфы.
Используйте специальные стельки. Они выполняются по индивидуальному заказу и назначению ортопеда. Стельки усиливают эффект амортизации и снимают нагрузку со стопы. Если это невозможно, используйте хотя бы силиконовые стельки.
Вечером делайте самомассаж стопы и голени. Можно использовать курсы физиотерапевтического лечения — например, лимфодренажный массаж, прессотерапию.
По вечерам гуляйте пешком.
Самая вредная зимняя обувь
По словам врача-остеопата Дмитрия Симкина, самая неудачная зимняя обувь — мягкая и бесформенная, в стиле угги, а также кеды.
При выборе зимней обуви важно отдавать предпочтение материалам, хорошо сохраняющим тепло. Теплая обувь очень важна для нормального теплообмена всего организма, без нее не спасет даже очень теплая куртка. Жителям Северо-Запада и центра страны специалист посоветовал остановить свой выбор на мембранной обуви. Это может быть и кожа, и текстиль, главное — дышащий, непромокающий и утепленный материал.
В списке самой неудачной обуви для зимы, кроме угг и других бесформенных моделей, специалист также назвал
ботильоны, которые не закрывают щиколотки;
обувь на кожаной подошве;
сапоги на шпильках;
слишком тесная обувь и обувь с узким носом.
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