«Не пытайтесь достать его из раковины»: что делать, если близкий человек наказывает молчанием

Что делать, если партнер молчит после ссоры

Что же делать, когда партнер не отвечает и достучаться до него невозможно?

Помните, что причины такого поведения только в том, кто игнорирует.

— Прошлый опыт, мысли и установки этого человека привели к такому результату. Не вините себя в этом, — говорит психолог Елена Клен.

Валидируйте свои эмоции.

— Даже если человек не сказал ничего обидного, это не значит, что обидеть это вас не могло, — объясняет эксперт. — Замечайте все свои переживания, проговаривайте их по возможности и давайте пространство для их выражения. Можно поделиться с близкими, написать о них, даже просто поплакать.

Позаботьтесь о себе в период молчания партнера. Уделите себе больше времени.

Не стоит пытаться достать партнера из его «раковины».

— Это может привести к еще большему избеганию и увеличивать период тишины, — говорит Елена Клен. — Однако, когда общение возобновляется, следует обозначить, насколько больно дается это ожидание. Выразить то, что такая модель решения проблемы для вас не подходит.

Введите в отношения культуру проговаривания эмоций.

— Возможно, это станет профилактикой конфликтных ситуаций, — уверена психолог Елена Клен. — Безопасное пространство в отношениях — залог крепкого союза. И это непростая работа для обоих партнеров. И в случае, когда отношения являются ценными, стоит вложить время и силы в построение доверия и контакта. Подумайте о том, как вы видите решение конфликта, распознайте свои переживания, старайтесь избегать оскорблений в адрес друг друга.

— Используйте в своем монологе исключительно «я-послания», говорите о себе, о том, что ВЫ испытываете, а не в формате «а ты вот…», — рекомендует психолог Кристина Хабарова. — Если же ваш партнер ничего не меняет в своем поведении, стоит задуматься, готовы ли вы пожертвовать собой и находиться в таком токсичном взаимодействии и дальше.