Пока не поздно: 7 признаков, что вам срочно нужно менять свою жизнь

Иногда в круговороте дел, проблем и рутинных задач некогда даже задуматься, а все ли нас устраивает в жизни? Когда «застрял» в колее, крайне трудно из нее выбраться. Но порой даже небольшие изменения в рутине добавляют жизненной энергии, сил и счастья.
Остановитесь на минуту и задумайтесь, не пришло ли время что-то менять? Вот несколько признаков, которые дадут подсказки.
доктор философии, психолог, автор книг, блогер издания Psychology TodayЛичный сайт
Признаки, что в жизни надо что-то менять
Прошло много времени с тех пор, как у вас появились новые знакомые или увлечение
— Когда люди развиваются и «растут», они чувствуют себя гораздо лучше, — рассказала изданию
Ваша жизнь — вечный хаос
— Если ваша жизнь превращается в хаос — дела нарастают как снежный ком, вы все время что-то не успеваете, спешите, забываете, теряете и пропускаете, то есть смысл задуматься, как все упростить, — говорит психолог. — А может, и вовсе всерьез пересмотреть приоритеты.
У вас проблемы в семье
— А все ли в порядке дома, с мужем, детьми? Если вам кажется, что отношения с любимым человеком, с дочерью или сыном разрушаются, часто вспыхивают скандалы «ни с чего», пора принимать меры, — советует эксперт. — Попробуйте больше общаться, обсуждать проблемы, проводить время вместе.
Время мчится слишком быстро
Только был понедельник, а уже — четверг, недавно елку наряжали, и вот — скоро лето. Если вы замечаете невероятно быстрое течение времени, вы точно застряли в рутине, быту и той самой жизненной колее.
— Вы замечали, что время в отпуске тянется медленно, — неделя ощущается как месяц, — говорит Элис Бойс. — Это происходит потому, что в путешествии время становится более емким — из-за новых впечатлений. Когда в нашей жизни случается что-то непривычное, «свежее», яркое, время становится более отчетливым.
Психолог советует не плыть по течению, а ставить новые цели и задачи в жизни, и, конечно, делать хоть какие-то шаги для их достижения.
Вы не занимались любимым хобби уже много месяцев
Плохой знак, если вы обожаете читать, но не взяли в руки ни одной книги за последний год, с удовольствием играете на гитаре, но она давно пылится на шкафу, или сто лет не были с друзьями в бане, хотя любите такой вид отдыха всей душой.
— Если вы давно не занимались тем, что по-настоящему нравится, возможно, вам просто не хватает сил и времени, — считает психолог. — Попробуйте пересмотреть свои интересы. Выберите хобби и увидите, что именно произойдет. Вы совершенно точно получите заряд энергии и творческий подъем.
Вы делаете свою работу каждый день одинаково
Любая деятельность может наскучить, если подходить к ней привычно, без желания что-то улучшить. Отработал, как уже приспособился, как уже давно умеешь — и домой.
— Это признак, что пора меняться, — объясняет Элис Бойс. — Ведь даже к самой рутинной задаче можно подойти по-новому и найти возможности для роста. Найдите новый ресурс. Работайте с кем-то новым. Изучите новый навык. Это все вполне возможно без лишних усилий, зато добавит новизны и свежести.
Вечером вы чувствуете, что день прошел не так
«Весь день я занималась совершенно бесполезными делами, а я хочу приносить пользу людям, а не вот это все…». Так часто говорят клиенты в кабинете психолога.
— Вы любите порядок, а приходится жить в бардаке, вам хочется заниматься творчеством, а надо идти на скучную работу с 9 до 18, — приводит примеры психолог. — Очень важно, чтобы ваши ежедневные дела и поступки и ваши ценности по жизни совпадали. Иначе появится ощущение, что все идет не так. Вернитесь уже на свой путь.
Психолог резюмирует, что если вы осознали, что вам нужны перемены в жизни, не надо сразу разрушать все и «сжигать мосты».
— Есть много способов изменить жизнь, не «взрывая» ее и не совершая революций — бросать работу, переезжать, разводиться, — говорит Элис Бойс. — Если вы застряли в рутине, сначала попробуйте внести небольшие изменения в свой распорядок дня. Даже этот крошечный шаг может иметь огромные и удивительные последствия.