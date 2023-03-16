Пока не поздно: 7 признаков, что вам срочно нужно менять свою жизнь

У вас проблемы в семье

— А все ли в порядке дома, с мужем, детьми? Если вам кажется, что отношения с любимым человеком, с дочерью или сыном разрушаются, часто вспыхивают скандалы «ни с чего», пора принимать меры, — советует эксперт. — Попробуйте больше общаться, обсуждать проблемы, проводить время вместе.

Время мчится слишком быстро

Только был понедельник, а уже — четверг, недавно елку наряжали, и вот — скоро лето. Если вы замечаете невероятно быстрое течение времени, вы точно застряли в рутине, быту и той самой жизненной колее.

— Вы замечали, что время в отпуске тянется медленно, — неделя ощущается как месяц, — говорит Элис Бойс. — Это происходит потому, что в путешествии время становится более емким — из-за новых впечатлений. Когда в нашей жизни случается что-то непривычное, «свежее», яркое, время становится более отчетливым.

Психолог советует не плыть по течению, а ставить новые цели и задачи в жизни, и, конечно, делать хоть какие-то шаги для их достижения.

Вы не занимались любимым хобби уже много месяцев

Плохой знак, если вы обожаете читать, но не взяли в руки ни одной книги за последний год, с удовольствием играете на гитаре, но она давно пылится на шкафу, или сто лет не были с друзьями в бане, хотя любите такой вид отдыха всей душой.