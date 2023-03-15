7 продуктов, которые нужно жестко ограничить в своем рационе после 40 лет

40 лет по нынешним меркам — молодость. Но уже довольно поздняя, самое время позаботиться о своем здоровье и перестать налегать на вредные для организма продукты. Их перечислила колопроктолог Юлия Плотникова.

1. Соль

Гипертония, стенокардия, инфаркты, инсульты — это далеко не полный перечень последствий, к которым приводит избыточное употребление соленых продуктов. И с возрастом риски все выше — поэтому постарайтесь не пересаливать.

2. Колбасные изделия

Чрезмерное употребление красного мяса способно повысить риски развития онкологии. Речь не идет о том, чтобы отказаться от хорошего стейка, однако каждый день поедать котлеты, пельмени и гуляш не стоит.