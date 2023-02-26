Аллергия или пищевая непереносимость: почему мы не можем есть клубнику, шоколад или орехи

Во всем виновата еда

Неблагоприятные реакции на определенную пищу возникали еще у древних людей — это не только проблема современности. Если вы сейчас хорошенько подумаете, то без труда назовете пару-тройку продуктов, от которых у вас тоже возникали высыпания на коже или болел живот, сильно слабило или возникали иные крайне неприятные реакции со стороны пищеварения.

Чаще всего с проблемами подобного рода сталкиваются дети — они пробуют разную пищу, нередко не знают меры, особенно если это вкусные продукты — сочные фрукты, шоколад, молоко или орехи. Взрослые люди чаще сталкиваются с реакциями на пищу, употребляя незнакомые, новые для них блюда и продукты.

За годы жизни мы уже научились подсознательно избегать опасных для нас продуктов. И это важно, поскольку еда, категорически отвергаемая организмом и вызывающая у бурные реакции, — может вам реально навредить.