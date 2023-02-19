Вы станете лучше пахнуть, и еще 9 причин перестать есть мясо

Красное мясо — один из основных животных продуктов нашей диеты. Оно встречается во многих блюдах: от фастфудов до дорогих стейков средней прожарки. Под термином «красное мясо» понимают говядину, телятину, свинину, реже — баранину и конину.

В последние годы появилась информация о том, что красное мясо, возможно, не лучшая пища. Его употребление связано с целым рядом проблем со здоровьем, и специалисты призывают снизить потребление жирного красного мяса . Но почему вдруг этот продукт стал так опасен, что говорят о нем исследователи? В этом вопросе «Доктор Питер» разбирался с врачом-терапевтом клиники «Будь Здоров» в Каменске-Уральском Ириной Новожиловой.