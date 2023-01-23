Согласно ГОСТУ 23670-2019, в вареных сосисках должны быть только говяжье мясо, свинина, яйца, соль и приправы, вода, в некоторых случаях молоко или сливки. Однако многие производители этими требованиям пренебрегают.

Например, «Молочные сосиски» от «ВЕЛКОМА» содержали мясо птицы механической обвалки. По сути, это кусочки низкокачественного мяса, которые буквально соскребают с костей.

Еще одна торговая марка, не прошедшая проверку, — «Молочные сосиски» ТМ «Мясной дом Бородина». В них нашли не только мясо механической обвалки, но еще и коллагеновый животный белок. Как рассказала эксперт испытательной лаборатории ФБУ «Тест С.Петербург» Пери Джамалова, так называют специальную добавку, которую делают из свиной шкуры, крови и сухожилий. Обычно такой белок добавляют для удержания влаги и увеличения объема. Однако на упаковке информации об этом прописано не было. Еще в этих сосисках оказалось меньше белка, чем обещал производитель: 10,39 % вместо 13%.

Также в тройку некачественных сосисок попали «Молочные» ТМ «Рублевский». В них нашли и коллагеновый белок, и крахмал. Его используют для того, чтобы удешевить продукцию, добавив больше воды.