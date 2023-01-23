Петербургская общественная организация «Общественный контроль» провела проверку качества сосисок популярных марок, в маркировке которых указан ГОСТ 23670-2019 (изделия колбасные вареные мясные, в них входят колбасы, сосиски, сардельки, шпикачки). Результаты проверки показали: из 8 образцов 5 содержат добавки, не прописанные в составе. Такие сосиски можно смело считать фальсификатом.
Согласно ГОСТУ 23670-2019, в вареных сосисках должны быть только говяжье мясо, свинина, яйца, соль и приправы, вода, в некоторых случаях молоко или сливки. Однако многие производители этими требованиям пренебрегают.
Например, «Молочные сосиски» от «ВЕЛКОМА» содержали мясо птицы механической обвалки. По сути, это кусочки низкокачественного мяса, которые буквально соскребают с костей.
Еще одна торговая марка, не прошедшая проверку, — «Молочные сосиски» ТМ «Мясной дом Бородина». В них нашли не только мясо механической обвалки, но еще и коллагеновый животный белок. Как рассказала эксперт испытательной лаборатории ФБУ «Тест С.Петербург» Пери Джамалова, так называют специальную добавку, которую делают из свиной шкуры, крови и сухожилий. Обычно такой белок добавляют для удержания влаги и увеличения объема. Однако на упаковке информации об этом прописано не было. Еще в этих сосисках оказалось меньше белка, чем обещал производитель: 10,39 % вместо 13%.
Также в тройку некачественных сосисок попали «Молочные» ТМ «Рублевский». В них нашли и коллагеновый белок, и крахмал. Его используют для того, чтобы удешевить продукцию, добавив больше воды.
Крахмал нашли и в сосисках «Говяжьи» ТМ «Онега». Также в них добавили каррагинан — загуститель, который призван спрятать от покупателя небольшое количество мяса в товаре.
Проверку не прошли сосиски «Молочные» от ООО «ДелКо». В них производитель добавил муку и уже знакомое мясо механической обвалки.
Пройти все проверки смогли следующие ТМ:
«Молочные» ТМ «Маркет. Перекресток» (ОАО «Царицыно», Москва);
«Молочные» ТМ «Анком» (ООО «Анком», Санкт-Петербург);
«Сливочные» ТМ «Черкизово» (АО «ЧМПЗ», Москва).
На что обращать внимание при покупке
Когда вы выбираете сосиски, обратите внимание на их цвет. Если сосиски неестественного ярко-розового цвета, значит, в них много нитритов или искусственных красителей. Лучше сосиски — с однородным фаршем серовато-розового цвета, упругие, без жировых подтеков.
Сосиски довольно быстро портятся, поэтому не забывайте проверить срок годности. У продуктов на развес, кстати, он составляет около 3-5 суток. Сосиски в вакуумной упаковке хранятся подольше — до 20 суток.
Кроме того, в месте, где вы покупаете этот продукт, храниться он должен при температуре от 0 до +6.
Есть ли разница между «Молочными», «Говяжьими» и «Сливочными» сосисками? В «Говяжьих» меньше всего жира, больше белка.