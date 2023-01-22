Польза и вред обезжиренных продуктов: помогут ли они похудеть и как влияют на сердце и гормоны

Казалось бы, продукты, в которых нет жира, — это отличный способ снизить потребление калорий и похудеть. Но врачи не так категоричны в отношении обезжиренной еды. Стоит ли ее употреблять?