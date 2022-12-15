Раньше зимой купить свежие помидоры и огурцы было фактически невозможно, так же как клубнику или виноград.
Сейчас же на полках супермаркетов есть абсолютно все, но стоит ли класть в корзину продукты, актуальные для летнего сезона? Объясняет профессор-токсиколог.
врач-токсиколог, профессор, академик ЕАЕН (г. Ганновер, Германия); член-корр. РАЕН, член-корр. Международной академии авторов научных изобретений и открытий
— Любой овощ и фрукт — это прежде всего вода, — рассказал «Доктору Питеру» врач-токсиколог, профессор Михаил Кутушов. — И зимой многие из них теряют свои полезные свойства, особенно если их хранить неправильно. Овощи и фрукты становятся безвкусными, даже морковь.
Особенно страдают зимой в холода фрукты.
— Фрукты вообще нельзя оставлять на долгое хранение, — объясняет эксперт. — Единственный способ сохранить в фруктах и ягодах полезные вещества — шоковая заморозка. Порезали, положили в морозилку, зимой достаете и едите.
Врач отмечает, что есть овощи, которые меньше других страдают в холода при правильном хранении и сохраняют витамины по максимуму.
— Что можно хранить зимой, и витамины останутся с продуктами при правильном хранении: это картофель, свекла, морковь, репа, лук, — отмечает Михаил Кутушов. — А вот что зимой стоит исключить из своего рациона, так это:
помидоры,
огурцы,
шпинат,
клубника,
некоторые сорта яблок.
— Помидоры, огурцы и клубника — это продукты, которые имеют четкую сезонность, — объясняет профессор. — Все, что появляется на полках магазинов в холодные периоды, либо выращено в теплицах и не имеет в себе нужного количество витаминов, либо выращено на удобрениях и стимуляторах роста и созревания — ничего натурального, полезного, а наоборот — даже опасно.
К яблокам стоит подходить избирательно.
— Летние сорта хранятся 2–4 недели при соблюдении всех правил, осенние сорта — до 2 месяцев, а вот зимние — от 4 месяцев можно спокойно хранить и есть. Предпочтение надо отдавать именно им, — говорит Михаил Кутушов. — Поэтому лучше получать витамины из сезонных продуктов или включать в рацион те, что подверглись шоковой заморозке и сохранили полезные свойства.
— Зимой из фруктов выбирайте только те, которые поспевают в это время года, — хурму, гранаты, апельсины и мандарины, грейпфруты, киви, — говорит токсиколог. — Они содержат множество полезных витаминов и микроэлементов и являются сезонными.