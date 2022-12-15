— Любой овощ и фрукт — это прежде всего вода, — рассказал «Доктору Питеру» врач-токсиколог, профессор Михаил Кутушов. — И зимой многие из них теряют свои полезные свойства, особенно если их хранить неправильно. Овощи и фрукты становятся безвкусными, даже морковь.

Особенно страдают зимой в холода фрукты.

— Фрукты вообще нельзя оставлять на долгое хранение , — объясняет эксперт. — Единственный способ сохранить в фруктах и ягодах полезные вещества — шоковая заморозка. Порезали, положили в морозилку, зимой достаете и едите.

Врач отмечает, что есть овощи, которые меньше других страдают в холода при правильном хранении и сохраняют витамины по максимуму.

— Что можно хранить зимой, и витамины останутся с продуктами при правильном хранении: это картофель, свекла, морковь, репа, лук, — отмечает Михаил Кутушов. — А вот что зимой стоит исключить из своего рациона, так это: