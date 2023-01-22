Могут ли люди с болезнями сердца и сосудов обойтись без фитнес-браслетов, — отвечают кардиологи

Браслеты, трекеры, приложения в смартфоне — производители позиционируют их как необходимый аксессуар для спортсменов. Но насколько они могут помочь людям с хроническими патологиями?