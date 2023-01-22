В Интернете и СМИ активно рекламируются различные умные устройства и приложения для здоровья. Они обещают контроль за нагрузками, помощь в увеличении физической активности и поддержании здоровья.
Но если речь идет о молодом и здоровом человеке — это одно, если же разговор заходит о людях, которым расширение физической активности необходимо в силу медицинских показаний, возникает вопрос: нужны ли им подобные гаджеты? Стоит ли тратить на них деньги? Вопрос «Доктор Питер» обсудил с врачами-кардиологами.
практикующий врач-кардиолог, сотрудник Санкт-Петербургского НИИ скорой помощи имени И. И. ДжанелидзеЛичный сайт
Всем нужна дозированная нагрузка
Практически при любых хронических патологиях одной из рекомендаций, наряду с коррекцией питания, всегда стоит расширение объема физической активности. В день требуется хотя бы 15–30 минут физических нагрузок, чтобы поддерживать здоровье сердца, контролировать вес, нормализовать обмен веществ.
Врачи рекомендуют заниматься тем, что приятно и доступно, — ходить, плавать, посещать фитнес-центр, спортзал, делать дома гимнастику. Но нужно ли контролировать пульс, поможет ли браслет не перетрудиться, подстегнут ли различные приложения к занятиям спортом?
Без гаджетов — никуда
Фитнес-браслеты и «умные часы», позволяющие контролировать состояние во время занятий физкультурой, прочно вошли в нашу жизнь. Они позволяют оценивать физическую форму и избегать перегрузок. Но какой показатель для нас главный, на что в первую очередь мы должны обращать внимание?
Надо следить, чтобы пульс во время занятий физкультурой не превышал индивидуальную норму. Для здоровых людей максимальный пульс рассчитывается по формуле «220 минус возраст». Для нетренированных людей или страдающих хроническими заболеваниями подход более осторожный. В возрасте 50–59 лет не рекомендуется пульс свыше 120 ударов в минуту, для 60-летних и старше — 100 ударов в минуту.
Следите за динамикой пульса
Важный критерий адекватности нагрузок — время возвращения пульса к исходной частоте. В норме он должен восстанавливаться через 5–7 минут после прекращения физической нагрузки. Но следует помнить, что фитнес-браслеты могут давать погрешность, причем она возрастает именно в момент физической нагрузки — ходьбы или бега.
Поэтому Константин Крулев рекомендует всем научиться самостоятельно измерять пульс и не доверять прибору, если он показывает значения, существенно отличающиеся от ожидаемых.
Ошибочные показатели
Шагомер, встроенный в «умные часы» или фитнес-браслет, обычно дает достоверные показания, а вот давление с их помощью лучше не измерять — точность измерения не идет ни в какое сравнение с обычным тонометром.
Другие показатели — время сна, ЭКГ (бывают приборы, способные снимать кардиограмму) — ценности не представляют. Прибор может принять обычный отдых за сон, а для оценки ЭКГ нужна достаточно высокая квалификация.
Врач-кардиолог, терапевт высшей категории клиники АБИАЛичный сайт
Для людей с проблемами сердца
Если есть проблемы с нарушениями ритма, внезапная слабость, бывают головокружения или потеря сознания, чтобы понять, связано ли ухудшение состояния с нарушением ритма и проводимости, трекеры полезны. Гаджеты позволяют зафиксировать нарушения ритма. Если у приборов есть еще и программа, совмещенная с телефоном, там даже возможен анализ показателей. Регистрация пульса, активности — все это помогает сердечникам в плане тренировок.
Но в отношении мотивации к занятиям спорта за счет различных приложений — с этим все сложнее. Для людей, у которых спорт — это не часть их жизни, разные приложения — игрушка на месяц. То есть, если человек регулярно занимается физкультурой, какая-то новая программа тренировок ему не нужна.
Оценивайте свое самочувствие
Не стоит слепо доверять показаниям гаджетов — переносимость кардионагрузок должна оцениваться по ощущениям. Нельзя только смотреть на пульс, при этом чувствуя себя плохо. При занятиях должно быть комфортно, важна переносимость физических нагрузок, а не только показатели пульса, давления, частоты дыхания.
А так, чтобы купить и сказать себе: «Вот все, я сейчас начну с гаджетом заниматься», — это игрушка на месяц-два. Для регулярных занятий должна быть мотивация, ее вырабатывают сами люди, а не устройства.
Могут помочь, но не обязательны
Конечно, современные устройства, которые оценивают жизненные показатели — от пульса до насыщения крови кислородом, — могут помочь в контроле своего состояния. Но нельзя однозначно говорить, что они необходимы всем людям с проблемами сердца, сосудов, с лишним весом и т. д. Отслеживать состояние здоровья можно по собственным ощущениям, обычным замерам пульса, контролю давления с помощью обычного тонометра.
И еще один важный момент — гаджеты ни в коем случае не замена врачу и лабораторным анализам. Человеку с проблемами здоровья нужно в обязательном порядке посещать врача, даже если прибор покажет, что его пульс в норме, а давление — под контролем.