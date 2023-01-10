сон жарко
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Целую неделю отдыхали, поздно ложились, поздно вставали, чревоугодничали, а теперь на работе страдаем от чувства голода, недосыпа и подавленного настроения. Знакомое ощущение? Если да, то не переживайте: все можно легко исправить.

Как быть сейчас, когда каникулы закончились? Рассказывает врач Сергей Хомяков.

Сергей Хомяков
Сергей Хомяков
Медицина

Офтальмолог, доктор медицинских наук. Главный врач «ИНВИТРО-Москва»

Про сон

Нарушение режима сна и бодрствования — обычная ситуация после новогодних каникул.

— Как правило, при недлительном нарушении биоритмов патологических форм такие состояния не приобретают. У здоровых людей суточный, или циркадный ритм восстанавливается спонтанно и достаточно быстро — в течение одного-трех дней, — поясняет эксперт.

Для того чтобы поскорее прийти в норму, необходимо:

  1. гулять на свежем воздухе за 1 час до сна;

  2. спать в полной темноте;

  3. находиться всю ночь в прохладной комнате — с температурой воздуха около 20 градусов, не выше;

  4. не смотреть телевизор и не сидеть в гаджетах перед сном;

  5. освещать комнату за несколько часов до отхода ко сну теплым светом — тут как раз подойдут «желтые» лампочки, а не бело-голубоватый свет.

Кстати: принимать специальные БАДы для сна или мелатонин — не самая хорошая идея, говорит врач.

Эффективность мелатонина не вполне доказана в клинических исследованиях. Однако он достаточно широко применяется для адаптации к перемене часовых поясов (джет-лаг), а также для восстановления цикла сна-бодрствование после нарушений суточных ритмов. Но тут нужна консультация врача. Например, мелатонин будет полезен пожилым пациентам, у которых снижена продукция эндогенного мелатонина эпифизом, — поясняет Сергей Хомяков.

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Про питание

Наладить режим питания — еще одна проблема, с которой сталкиваются многие люди после праздников. Чтобы лишний вес ушел, и вы снова ели, как привыкли раньше, попробуйте:

Кстати: дети легче адаптируются к изменениям биоритмов. Гораздо важнее здесь мотивация ребенка для возвращения после праздников к обучению.

В этом большую роль будут играть родители и педагоги, которые должны заинтересовать ребенка, сформировать интерес к обучению, социализации и переключить его внимание с игр и развлечений к другим интеллектуальным нагрузкам.

Почему важно как можно скорее вернуться в режим

Длительное лишение сна — чрезвычайно опасное состояние.

Патологическое нарушение биоритмов может приводить к:

  • сердечно-сосудистым,

  • цереброваскулярным заболеваниям,

  • проблемам эндокринной, нервной и репродуктивной системы.

— Жизнь в непривычном ритме в течение 10 дней и затем возврат к привычному графику у здоровых людей не приводят к болезненным состояниям, организм достаточно быстро восстанавливается. В других случаях требуется обращение к врачу, знакомому с хрономедициной, — заключил Сергей Хомяков.

Софья Хромова