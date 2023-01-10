Целую неделю отдыхали, поздно ложились, поздно вставали, чревоугодничали, а теперь на работе страдаем от чувства голода, недосыпа и подавленного настроения. Знакомое ощущение? Если да, то не переживайте: все можно легко исправить.

Как быть сейчас, когда каникулы закончились? Рассказывает врач Сергей Хомяков.