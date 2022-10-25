— Надо понимать, что ночь без сна влияет на всех по-разному, — объясняет врач. — Многое зависит от физического состояния человека, образа его жизни и наличия наследственных и хронических заболеваний. Например, бессонная ночь может быть причиной повышения уровня сахара в крови, но это вполне может и не произойти.

При этом когнитивные способности человека, спавшего ночь и не спавшего ночь, не отличаются, считает доктор.

— Снижаются лишь физические показатели, которые косвенно могут влиять на сосредоточенность, длительность выполнения определённых задач и так далее, — говорит эксперт.