Выходные подходят к концу и настроение портится так же стремительно, как они пролетели. Даже если вы очень любите свою работу, вернуться на нее после перерыва всегда сложно. Особенно если вы совершаете ошибку, которую делают многие.
Психотерапевт, психоаналитик, автор книг
«Неважно, хороший у вас был отдых или не очень, провели вы эти выходные с семьей и друзьями или же просидели эти дни в одиночестве, вернуться на работу все равно будет сложно, —
Новый год — новый лист, так рассуждают многие. И ставят себе на выходные множество задач: разобрать электронную почту, навести во всех шкафах дома большую уборку и так далее. То есть сделать все то, что давно хотели бы сделать, но просто не доходили руки.
«Теоретически это может быть хорошо, — рассуждает психолог. — Но на самом деле нереально. Это будет Сизифов труд: если вы сегодня очистите свой почтовый ящик, к утру он опять заполнится письмами. Если вы перестираете все полотенца и скатерти, то это не избавит вас от стирки в дальнейшем, ведь так? Я не говорю, что вы не должны это делать. Но есть определенные правила, которые надо соблюдать, чтобы не выходить на работу с ощущением бездарно проведенного времени».
Ставьте реалистичные цели
Если у вас на отпуск или каникулы большие планы, то в итоге вы неизбежно разочаруетесь, если они не осуществятся. Как правило, наши цели сложнее, чем кажутся. И если планка слишком высока, то даже частично осуществив задуманное, вы все равно останетесь недовольны.
Самое сложное — это соблюсти разумный баланс. Если вы не запланируете и, соответственно, не сделаете ничего, это тоже приведет к разочарованию и самокритике.
Подумайте, чем из того, что сделано за время отдыха, вы можете гордиться
В идеале надо назвать 3 вещи. Например, вы наслаждались общением с семьей, наконец-то приготовили торт, рецепт которого вычитали давно, но все не хватало времени, посмотрели все те фильмы, которые наметили, перебрали шкаф с одеждой.
Когда вы вернетесь на работу, вспоминайте эти приятные моменты. И считайте, что это те поставленные задачи, которые вы выполнили. Вам будет что рассказать коллегам и есть за что похвалить себя.
Заранее обдумайте, что будете делать в первый рабочий день
Понятно, что графики, цифры и формулы не вдохновляют. И, возможно, в какой-то момент появится ощущение, что вы ненавидите работу и хотите уволиться. Но если вы заранее будете настроены на рабочие задачи, переход к ним пройдет легче. Ну и, конечно, можно думать о встрече с коллегами, если вы в хороших отношениях — поставьте себе приоритетом общение с ними. Если же прошло время, а тоскливые ощущения не изменились, стоит подумать, занимаетесь ли вы тем, что вам нужно на самом деле.