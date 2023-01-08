«Неважно, хороший у вас был отдых или не очень, провели вы эти выходные с семьей и друзьями или же просидели эти дни в одиночестве, вернуться на работу все равно будет сложно, — говорит психолог Дайан Барт. — И сделать это будет еще труднее, если на каникулах вы попытаетесь переделать все дела, которые не сделали до сих пор».

Новый год — новый лист, так рассуждают многие. И ставят себе на выходные множество задач: разобрать электронную почту, навести во всех шкафах дома большую уборку и так далее. То есть сделать все то, что давно хотели бы сделать, но просто не доходили руки.

«Теоретически это может быть хорошо, — рассуждает психолог. — Но на самом деле нереально. Это будет Сизифов труд: если вы сегодня очистите свой почтовый ящик, к утру он опять заполнится письмами. Если вы перестираете все полотенца и скатерти, то это не избавит вас от стирки в дальнейшем, ведь так? Я не говорю, что вы не должны это делать. Но есть определенные правила, которые надо соблюдать, чтобы не выходить на работу с ощущением бездарно проведенного времени».