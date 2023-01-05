Как рассказал клинический психолог Денис Долгов, чтобы не было стресса от резкого перехода от безделья к исполнению трудовых обязанностей, надо постараться хотя бы немного структурировать свои длинные выходные. Это позволит отдохнуть хорошо в праздники и в то же время сделает начало трудовых будней менее стрессовым и психотравмирующим.
Как это проще сделать? Специалист
Первые 3 дня нового года можно веселиться напропалую, ни о чем не думать, кроме соблюдения правил техники безопасности во всех смыслах. В этот период категорически не рекомендуется становиться на весы — не нужно портить себе праздник.
Второй период лучше посвятить активному отдыху — на природе, различным хобби, посещению мероприятий. То есть отдых должен быть развлекательно-познавательного характера, но без излишеств. В еде можно постепенно переходить на обычный режим и рацион питания. Также можно подключать спорт — на фоне кулинарных и алкогольных эксцессов от физнагрузок лучше воздержаться.
Последние пару дней до начала работы лучше посвятить каким-то бытовым вопросам, которые не требуют особого напряжения и усилий, но при этом настраивают психику на более деловой режим.
4 ошибки, которые могут испортить каникулы
Как рассказывала психолог Инна Кузнецова, чтобы хорошо отдохнуть в длинные каникулы, важно всегда планировать свой отдых. Парадокс в том, что, если человек не будет понимать, чем был занят весь день, ему будет трудно получить радость.
Специалист перечислила ошибки, которые могут испортить новогодние праздники:
Стараться переделать в каникулы все дела, которые по разным причинам откладывали. Например, перемыть мебель, разобрать вещи, переклеить обои, что-то отремонтировать. Каникулы должны быть каникулами. Откажитесь от давно запланированных дел в пользу развлечений, приятных вещей.
Пытаться отоспаться на год вперед. Эта привычка собьет вам режим дня, и после организму будет сложно восстанавливаться и вписываться в рабочий режим. Альтернативой долгому сну утром может быть короткий дневной сон.
Пользоваться гаджетами вместо того, чтобы посвятить время живому общению. Отказ от гаджетов в каникулы поможет вашему мозгу получить новый опыт — он будет рад такому подарку.
Не выделять время на себя и свой внутренний мир. Длинные каникулы — это отличное время, чтобы попробовать что-то новое, то, чего вы еще никогда не делали. Новый опыт наполняет нашу жизнь впечатлениями и приятными эмоциями.
А при выходе на работу не забывайте про «глупости»
Ученые пришли к выводу, что в течение рабочего дня полезно находить время на глупости — вроде просмотра в интернете милых и забавных видео, шуток и мемов. И хотя руководству не очень нравится, когда сотрудники даже иногда отвлекаются от работы, исследователи призывают начальство смотреть на это сквозь пальцы. Более того, рекомендуют самим включать больше позитива в рабочий день подчиненных. Например, публиковать в интранете (внутренней корпоративной сети) «шутку дня» или короткие смешные ролики.
Как выяснила международная группа исследователей, все это идет только на пользу делу. Недолгие позитивные «вмешательства» в рабочий процесс помогают снизить уровень стресса, отвлечься от утомительного разбора электронной почты или решения сложных задач, помогают людям максимально эффективно использовать свой день.