А при выходе на работу не забывайте про «глупости»

Ученые пришли к выводу, что в течение рабочего дня полезно находить время на глупости — вроде просмотра в интернете милых и забавных видео, шуток и мемов . И хотя руководству не очень нравится, когда сотрудники даже иногда отвлекаются от работы, исследователи призывают начальство смотреть на это сквозь пальцы. Более того, рекомендуют самим включать больше позитива в рабочий день подчиненных. Например, публиковать в интранете (внутренней корпоративной сети) «шутку дня» или короткие смешные ролики.

Как выяснила международная группа исследователей, все это идет только на пользу делу. Недолгие позитивные «вмешательства» в рабочий процесс помогают снизить уровень стресса, отвлечься от утомительного разбора электронной почты или решения сложных задач, помогают людям максимально эффективно использовать свой день.