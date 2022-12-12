Трудоголизм — это самая неочевидная зависимость. Но в отличие от пищевой, наркотической и алкогольной — социально одобряемая.
В нашем обществе люди восхищаются теми, кто много работает, достигает успеха, быстро растет по карьерной лестнице. Из-за этого складывается иллюзия, что быть трудоголиком здорово и ничего делать с этим не нужно.
Но на самом деле трудоголизм очень опасен, уверена психолог.
психолог, сексолог, коуч, основатель и руководитель онлайн-университета психологии и маркетинга и офлайн-центров «Картина мира», системный и семейный терапевт
Найти и обезвредить — признаки трудоголизма
Неконтролируемая деятельность
— У трудоголика появляется зависимость от работы, — объясняет психолог Олеся Лупак. — Он не может не работать и при этом чувствовать себя спокойно и хорошо. Ему как будто постоянно нужно чем-то заниматься, чувствовать себя в центре событий, иначе ему плохо. И именно от этого «плохо» трудоголик уходит в работу. Кто-то уходит в еду, кто-то в алкоголь, а трудоголик — в работу нон-стоп.
Неумение отдыхать
— Когда наступает выходной, человек просто не может нормально отдохнуть, — рассказывает психолог. — У него не получается отключиться от работы, ему кажется, что произойдет что-то плохое, если он не будет работать, что обязательно нужно быть на связи, иначе случится непоправимое.
Более того, трудоголик на отдыхе испытывает чувство вины.
— Как рассказывают мои клиенты, ими овладевают страхи: «Я боюсь, что мой муж увидит, что я не работаю, и тогда я буду чувствовать себя плохой, ненужной, невостребованной» или «Я боюсь, что если я не буду работать и всех контролировать, то произойдет что-то ужасное и я буду плохим руководителем», — поясняет Олеся Лупак. — То есть, по большому счету, трудоголики убегают в работу от чувства вины и стыда.
Отсутствие насыщенной социальной жизни
— У трудоголика нет времени, чтобы встречаться с друзьями, отдыхать, посещать какие-то мероприятия, все его время сводится только к работе, — говорит психолог.
Напряженные отношения с близкими
— Близкие просят уделить им время, побыть с ними, а трудоголик не может позволить себе этого, он говорит: «Если я не буду работать, вам нечего будет есть» — и тому подобное, — поясняет эксперт.
Что дальше?
— Такая зависимость от работы рано или поздно приведет к сильнейшему эмоциональному выгоранию, к внутреннему перенапряжению, — резюмирует психолог Олеся Лупак. — В какой-то момент человек остается без важных для него людей, без социальных связей, без привычных вещей, которые раньше его радовали. Когда он оглядывается назад, то начинает сожалеть о прошлом, а в будущем, как ему кажется, кроме работы его ничего не ждет. Все это постепенно может привести к депрессии, если человек вовремя не остановится и не изменит ситуацию.
Понять и принять — как справиться с трудоголизмом
Первое, что нужно сделать, — признаться самому себе, что у вас есть эта проблема и что с ней нужно справиться и перестать получать внимание за счет своего трудоголизма. Требовать похвалы за то, что вы работали без выходных, больше нельзя. Этот процесс осознания и принятия для трудоголика достаточно сложен.
Обратиться за психологической помощью к человеку, который работает с эмоциональным выгоранием и трудоголизмом. Если же такой возможности нет, то попробовать самостоятельно составить список того, что вас радует сейчас помимо работы.
Желательно, чтобы в этом списке не было еды, потому что зачастую трудоголики начинают получать радость только от еды, ведь ни на что другое у них просто не остается времени. Отсюда появляется еще одна зависимость — пищевая или проявляется синдром ночной еды.
— Если вы не понимаете, что включить в этот список сейчас, вспомните, что вам нравилось в детстве. Например, одна моя клиентка в детстве любила строить домики и сейчас она себе покупает конструктор и строит из него замки. Другая клиентка любила рисовать, но давно забыла об этом. Спустя годы она добавила в свою повседневную жизнь занятия с художником. Подумайте, какое занятие может радовать вас, — рекомендует психолог.
Присоедините фототерапию. В течение дня начните фотографировать то, что вам нравится, что доставляет радость. В какой-то момент вы поймете, что от работы большого счастья нет, и начнете переключать фокус внимания на простые жизненные радости: на встречи с друзьями, прогулки, игры с собакой, общение с близкими.
— Фотографируйте те моменты, которые для вас «про радость», и в дальнейшем у вас будет целый список приятных вещей и альбом красивых фотографий. Добавление этих занятий в свое ежедневное расписание поможет вам справиться с эмоциональным выгоранием и найти силы победить трудоголизм, — отмечает Олеся Лупак.
Подумайте о том, какими вы боитесь стать без трудоголизма. Что может случиться, если вы перестанете быть трудоголиком, если вы не будете так много работать? С этими страхами и стыдом лучше обратиться в групповую или индивидуальную терапию.
Не бросайте себя. Так же, как вы делаете работу для других, сделайте ее сейчас для себя. Именно вы — самый главный человек в вашей жизни, а не работа и ваш работодатель.
— Сделайте свою жизнь яркой и красочной и помните — главное, чтобы каждый день даже серых будней был праздником, и ваша зона ответственности — об этом позаботиться, — резюмирует психолог.