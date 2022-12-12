Неумение отдыхать

— Когда наступает выходной, человек просто не может нормально отдохнуть, — рассказывает психолог. — У него не получается отключиться от работы, ему кажется, что произойдет что-то плохое, если он не будет работать, что обязательно нужно быть на связи, иначе случится непоправимое.

Более того, трудоголик на отдыхе испытывает чувство вины.

— Как рассказывают мои клиенты, ими овладевают страхи: «Я боюсь, что мой муж увидит, что я не работаю, и тогда я буду чувствовать себя плохой, ненужной, невостребованной» или «Я боюсь, что если я не буду работать и всех контролировать, то произойдет что-то ужасное и я буду плохим руководителем», — поясняет Олеся Лупак. — То есть, по большому счету, трудоголики убегают в работу от чувства вины и стыда.

Отсутствие насыщенной социальной жизни

— У трудоголика нет времени, чтобы встречаться с друзьями, отдыхать, посещать какие-то мероприятия, все его время сводится только к работе, — говорит психолог.

Напряженные отношения с близкими

— Близкие просят уделить им время, побыть с ними, а трудоголик не может позволить себе этого, он говорит: «Если я не буду работать, вам нечего будет есть» — и тому подобное, — поясняет эксперт.

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