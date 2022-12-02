Ученые советуют работодателям не ругать подчиненных за то, что те в течение рабочего дня иногда отвлекаются — например, на милые и забавные видео на YouTube, шутки или болтовню. Более того, они даже призывают руководителей самим включать больше позитива в рабочий день коллег. Например, публиковать в интранете (внутренней корпоративной сети) «шутку дня» или короткие смешные видео.

Как выяснила международная группа исследователей, недолгие позитивные «вмешательства» в рабочий процесс идут только на пользу — они помогают снизить уровень стресса, отвлечься от утомительного разбора электронной почты или решения сложных задач. Такие результаты ученые получили, наблюдая за состоянием 85 сотрудников в течение 12 рабочих дней — им ежедневно присылали текстовые или видеосообщения смешного содержания.

Поэтому, когда в следующий раз вы обнаружите, что втайне смеетесь над видео, которое прислал ваш коллега во время обеденного перерыва, не откладывайте просмотр на вечер. Это, наоборот, поможет вам прийти в себя после напряженного утра и подготовиться к тому, чтобы остаток рабочего дня провести успешно.