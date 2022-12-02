Ученые советуют работодателям не ругать подчиненных за то, что те в течение рабочего дня иногда отвлекаются — например, на милые и забавные видео на YouTube, шутки или болтовню. Более того, они даже призывают руководителей самим включать больше позитива в рабочий день коллег. Например, публиковать в интранете (внутренней корпоративной сети) «шутку дня» или короткие смешные видео.
Как
Поэтому, когда в следующий раз вы обнаружите, что втайне смеетесь над видео, которое прислал ваш коллега во время обеденного перерыва, не откладывайте просмотр на вечер. Это, наоборот, поможет вам прийти в себя после напряженного утра и подготовиться к тому, чтобы остаток рабочего дня провести успешно.
— Наше исследование показывает, что положительные эмоции в течение рабочего дня могут помочь людям оставаться эффективными, особенно когда от них каждый день требуется большой самоконтроль. Например, попытки сохранять спокойствие после прочтения надоедливых электронных писем обычно сильно утомляют. Сотрудники могут изо всех сил пытаться демонстрировать самоконтроль, но это будет только мешать их вовлеченности в процесс, творческому подходу и отношениям с коллегами, — говорит Вера Швейцер, руководитель исследования из Школы менеджмента Отто Бейсхайма Дублинского университета (Ирландия).
Как добавляет доктор Владислав Ривкин, адъюнкт-профессор бизнес-школы Тринити, такие отвлечения на работе помогают людям максимально эффективно использовать свой день. Поэтому и работодателям, и сотрудникам стоит подумать над тем, чтобы включать больше позитива в свое рабочее расписание.
Сделайте эти 3 вещи после работы, чтобы не остаться без сил
Есть условные «ритуалы», которые переключают мозг и помогают соблюдать здоровый баланс между работой и личной жизнью. Невролог и эксперт по стрессу Нина Несдоли объяснила, как правильно завершать свой рабочий день, особенно если вы на удаленке.
По словам эксперта, работа должна оставаться на работе, где бы она ни находилась физически — дома или в офисе. Крайне важно психологически отстраняться, отключаться, «увольняться» каждый день. Если вы никак не можете отключиться от рабочих задач, помогает метод включения сенсорных сигналов — надо создать раздельную рабочую и домашнюю среду. То есть запахи, вкусы, цвета и ощущения дома и на работе должны кардинально отличаться, даже если вы трудитесь в своей же собственной квартире.
Что помогает переключиться с работы на дом:
Переоденьтесь. Меняя рабочую одежду на домашнюю, вы помогаете мозгу «разделять» рабочий день и время для отдыха.
Смените запах. Расслабиться и на время забыть о работе легко, если использовать разные ароматы в офисе и дома — например, лаванды и мяты или сосны и апельсина.
Выберите другой напиток. Не чай с бергамотом или кофе, которые вы пьете постоянно на работе, а что-то другое — то, что у вас ассоциируется с релаксом и домом. Например, чай с жасмином или ромашкой.