А что говорят ученые?

Эксперты Гарвардской медицинской школы уверены, что пешие прогулки помогают снизить вес, давление, понижают уровень холестерина, улучшают память, защищают от рака, диабета и многих других болезней . При этом порой достаточно ходить всего лишь 21 минуту в день, но непрерывно — это не более 2,5 тысячи шагов.

Однако ученые из Техасского университета все же советуют доводить число ежедневных шагов хотя бы до 5 тысяч. По их словам, если двигаться меньше, организм будет неохотно усваивать жир, полученный из пищи, — это в итоге может спровоцировать в будущем болезни сердца и сосудов, а также диабет.

А специалисты Института человеческого развития имени Макса Планка (Германия) призывали чаще гулять, чтобы справляться со стрессом . Хотя для этого лучше подойдут прогулки за городом. Результаты их эксперимента показали, что отправившиеся на часовую прогулку по лесу лучше восстанавливались после стресса, чем гулявшие столько же времени по городу.

Ученые из Сиднейского университета изучали влияние ходьбы на риск деменции. Им удалось установить не только, сколько именно надо ходить в день, чтобы защититься от слабоумия, но и с какой скоростью. В своем исследовании они задействовали более 78 тысяч добровольцев, наблюдая за ними в течение нескольких лет. И сделали следующие выводы: для максимального снижения риска деменции в день надо проходить 9 826 шагов, а минимум составляет 3 826 шагов. При этом ходить надо достаточно быстро, периодически ускоряясь до 112 шагов в минуту, — в общей сложности по полчаса в день. Средняя же скорость выходила около 4 километров в час.