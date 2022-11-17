Мы слушаем не ушами, а мозгом

— Развитие речи связано с развитием слухового восприятия — это то, как мозг перерабатывает слуховую информацию, которую зарегистрировали уши. Ведь на самом деле мы слушаем не ушами, а мозгом, — объясняет Виктория Ефимова.

По словам эксперта, чтобы разобраться, почему некоторые дети лучше воспринимают английский язык, чем русский, нужно знать, как происходит развитие слухового восприятия.

— Ребенок начинает слышать еще до рождения, примерно с 20-й недели внутриутробной жизни, — рассказывает доктор психологических наук. — Так как плод находится в жидкой среде, лучше всего он слышит голос мамы с помощью костной проводимости звука. Еще до рождения малыш привыкает к интонационным и ритмическим особенностям языка, на котором говорит мама.

Кстати, ученые уже давно выяснили, что в первые часы после рождения дети лучше реагируют на родной язык, чем на иностранные языки.

— До возраста 9 месяцев все дети — универсальные лингвисты: они различают фонемы (звуки речи) любых языков, — говорит Виктория Ефимова. — После 9 месяцев типично развивающийся ребенок теряет эту суперспособность и сосредоточивается на том языке, который чаще слышит.

В итоге здоровый малыш с нормально развитой нервной системой в возрасте около года начинает произносить свои первые слова на родном языке, а к двум годам в его речи появляются первые фразы. Но бывают и сбои.