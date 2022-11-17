Есть такой интересный феномен — дети с нарушениями речи иногда оказываются очень способны к восприятию и воспроизведению иностранных слов. Простой пример: 4-летний мальчик с огромным удовольствием и буквально на лету запоминает слова английской детской песенки, а по-русски говорит с большим трудом. И такой случай сейчас — далеко не редкость.
О том, почему речевое развитие некоторых детей может происходить необычно, рассказала «Доктору Питеру» психофизиолог, доктор психологических наук.
психофизиолог, доктор психологических наук, руководитель детской неврологической клиники «Прогноз» и центра «Логопрогноз», доцент кафедры возрастной психологии и педагогики семьи РГПУ им. А. И. Герцена
Английский без репетитора
— Многие педагоги убеждены, что ребенок должен сначала заговорить на родном языке, а потом уже начинать учить иностранный, — отмечает психофизиолог центра «Логопрогноз» Виктория Ефимова. — Чаще всего, когда родители ребенка говорят на одном языке (то есть он не растет в двуязычной среде), это так и происходит. Отсюда и следуют рекомендации логопедов: если у ребенка в дошкольном возрасте есть серьезные логопедические проблемы, не стоит его загружать еще и занятиями иностранным языком — ему с одним-то языком не справиться, зачем его путать?
На самом деле в своей практике я неоднократно сталкивалась с совершенно нелогичной на первый взгляд ситуацией: ребенок с нарушениями речи лучше запоминает и произносит слова на английском языке даже без специальных занятий. Как это можно объяснить?
Мы слушаем не ушами, а мозгом
— Развитие речи связано с развитием слухового восприятия — это то, как мозг перерабатывает слуховую информацию, которую зарегистрировали уши. Ведь на самом деле мы слушаем не ушами, а мозгом, — объясняет Виктория Ефимова.
По словам эксперта, чтобы разобраться, почему некоторые дети лучше воспринимают английский язык, чем русский, нужно знать, как происходит развитие слухового восприятия.
— Ребенок начинает слышать еще до рождения, примерно с 20-й недели внутриутробной жизни, — рассказывает доктор психологических наук. — Так как плод находится в жидкой среде, лучше всего он слышит голос мамы с помощью костной проводимости звука. Еще до рождения малыш привыкает к интонационным и ритмическим особенностям языка, на котором говорит мама.
Кстати, ученые уже давно выяснили, что в первые часы после рождения дети лучше реагируют на родной язык, чем на иностранные языки.
— До возраста 9 месяцев все дети — универсальные лингвисты: они различают фонемы (звуки речи) любых языков, — говорит Виктория Ефимова. — После 9 месяцев типично развивающийся ребенок теряет эту суперспособность и сосредоточивается на том языке, который чаще слышит.
В итоге здоровый малыш с нормально развитой нервной системой в возрасте около года начинает произносить свои первые слова на родном языке, а к двум годам в его речи появляются первые фразы. Но бывают и сбои.
— Сейчас стало больше малышей, которые не откликаются на имя, не реагируют на голос мамы, не говорят даже в возрасте 4–5 лет, — рассказывает психофизиолог. — Скорее всего, развитие слухового восприятия таких детей нарушилось еще до рождения.
Особенности языка
Те дети, которые не говорят на своем родном русском языке, но вдруг неожиданно для всех начинают демонстрировать успехи в изучении английского — запоминать и воспроизводить иностранные слова и песенки, — это как раз те малыши, у которых слуховое восприятие было нарушено еще до рождения. Одно из возможных объяснений — в частотных характеристиках языка.
— В некоторых языках больше звуков низких частот, в других — больше высоких, — объясняет Виктория Ефимова. — Немецкий язык, например, низкочастотный. А в английском — больше высокочастотных звуков. В русском языке, пожалуй, самый широкий частотный диапазон из всех европейских языков. Благодаря этому наш язык такой красивый, но в то же время он достаточно труден для изучения.
Таким образом, если у ребенка функционально незрелая слуховая система (как вы помните, это то, что в мозге), то она может оказаться неспособной к обработке звуков определенных частот. В результате оказывается, что ребенку легче воспринимать на слух не родной язык, а английский, в котором в основном узкий диапазон высоких частот, уточняет эксперт.
— Для меня это не просто теория: в результатах диагностики, которая выполняется с помощью медицинской аппаратуры, мы видим, что у многих детей с нарушениями речи действительно «выпадают» целые группы частот. Это означает, что ребенок какие-то фонемы слышит неточно и ему трудно их различать, — говорит психофизиолог. — Какие выводы? Речевое развитие некоторых детей может происходить необычно. Действительно, есть дети, которые «входят» в родной язык через иностранный.
Поэтому не может быть одинаковых рекомендаций для всех детей по поводу того, когда и как изучать иностранные языки.
— Кроме того, эти особенности полезно учитывать и логопедам, — уточняет Виктория Ефимова. — Существуют диагностические приборы, которые могут оценить степень функциональной зрелости слуховой системы. Если у ребенка есть нарушения речи, полезно провести такую диагностику.
Добавим, ранее психофизиолог объяснила, почему современные дети начинают ходить, разговаривать, писать и читать позже, чем когда-то их мамы и папы. Нередко проблема в том, что взрослые пропускают важные периоды в жизни малыша, которые называются сенситивными периодами, временнЫми окнами, и буквально не дают ребенку развиваться — кормят из баночки, не давая в руки вилку и ложку, насильно сажают в коляску — ведь так удобнее бегать по магазинам, обеспечивают гаджетами, которые так хорошо занимают кроху.