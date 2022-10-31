Вы должны их знать: 13 цифр, которые расскажут все о вашем здоровье

Стоит знать, что в медицине есть свои волшебные 13 чисел. Впрочем, в роли «магии» здесь научные знания, результаты исследования и практический опыт поколений врачей. Итак, какие цифры станут залогом хорошего, крепкого здоровья и долголетия? Об этом нам рассказала Екатерина Корсева, терапевт, диетолог, нефролог «СМ-Клиники» в Санкт-Петербурге, кандидат медицинских наук.
1. Индекс массы тела, или ИМТ
Показывает соотношение веса человека к его росту. Посчитать несложно, а если с математикой вы не дружны — всегда можно воспользоваться одним из многочисленных калькуляторов в Интернете. Верхней границей нормального ИМТ является 25. Все что выше — это уже ожирение со всеми вытекающими рисками для здоровья: от сердечно-сосудистых заболеваний до онкологии. Впрочем, слишком низкий показатель — меньше 18,5 — ничего хорошего здоровью тоже не принесет.
2. Уровень глюкозы в крови
Глюкоза — главный источник энергии для нашего организма. В норме ее концентрация в крови не должна превышать 5,5 ммоль/л. Если цифры выше, разбираться нужно обязательно. Особый фокус — на здоровье глаз, сосудов и почек. Ну и на сам уровень глюкозы — как его скорректировать, расскажет врач.
3. Уровень гемоглобина
Анемия — явление не только былых времен, когда люди страдали от голода и недостатка культуры питания. Проблема низкого уровня гемоглобина актуальна и сегодня. Нормой здесь считаются 135–160 г/л для мужчин и 120–140 г/л для женщин. Если гемоглобин упал ниже этих значений — пора принимать меры. Ведь этот белок — главный поставщик кислорода к тканям нашего организма. Его количество влияет на внимание, память, выносливость, физическую силу и даже на продолжительность жизни. Так что знать свой уровень гемоглобина нужно обязательно.
4. Уровень холестерина
Холестерин — главный враг здоровья наших сосудов и частый виновник инфарктов и инсультов. Поэтому он всегда должен быть под контролем. Тревожный звоночек — уровень холестерина выше 5,2 ммоль/л. В этом случае пора задуматься об изменении питания и других мерах коррекции. Но прежде, само собой, проконсультироваться с врачом.
5. Уровень артериального давления
Артериальное давление не случайно называют «тихим убийцей». Подтачивать наше здоровье и снижать функции органов оно способно практически незаметно. По крайней мере, пока не становится повышенным и не вступает в «сговор» с холестерином. В этом случае негативные и даже печальные последствия могут наступить сразу и резко. Так что, даже если вы не жалуетесь на скачки давления, периодически измерять его и знать свои нормальные показатели никогда не повредит.
6. Объем талии
У женщины объем талии должен составлять не более 80 см, у мужчин — не более 90. Эти цифры — прежде всего о здоровье, а не о красоте. Превышение показателей — признак абдоминального ожирения, коварного и разрушительного для органов и систем нашего организма.
7. Физическая нагрузка
По подсчетам врачей, физической нагрузке стоит уделять хотя бы 40 минут в день. Насильно загонять себя в тренажерный зал при этом совсем не обязательно. Подойдет любая активность: от уборки дома до вечерней прогулки.
8. Количество шагов в день
Для поддержки здоровья и жизненного тонуса в день стоит проходить около 10–12 тысяч шагов. Впрочем, для начала подойдет и от 8 тысяч.
9. Объем потребляемой жидкости
Питьевой режим — это не только увлажненная кожа, но и здоровые, крепкие сосуды, отсутствие камней в почках и желчном пузыре, плюс множество других бонусов для организма. Узнать, сколько жидкости в день требуется именно вам, легко: это 30 мл на каждый килограмм вашего веса.
10. Количество сна
Сон — невероятно важная вещь для работы организма. Кстати, здоровый сон поможет снизить многие из описанных выше цифр, в том числе и объем талии, и индекс массы тела. Так что позаботьтесь о режиме дня и спите не менее 7–9 часов в день.
11. Секретная цифра от неврологов
Хотите повысить концентрацию внимания, сохранить память и защитить свой мозг от старческих болезней? Тогда читайте хотя бы по 10 страниц нового текста в день. Открывайте неизвестные для себя факты, учите иностранные языки или расширяйте словарный запас в родной речи.
12. Не менее секретная цифра от психологов и эндокринологов
8 объятий в день подарят ощущение счастья и радости жизни. Считается, что именно такое количество объятий помогает выработать достаточное количество гормонов окситоцина и эндорфина для снижения тревоги и спокойствия.
13. Длительность сидения на стуле
Специалисты однозначно выступают против длительного сидения на стуле, за работой в неподвижном состоянии. Еще одна важная цифра — 30 минут. После этого периода встаньте хотя бы на 3–5 минут, разомнитесь, пройдитесь по офису или дому. Это поможет улучшить кровообращение, доставку к тканям кислорода и выведение продуктов метаболизма. А ваши глаза и затекшие мышцы немного отдохнут.