Вы должны их знать: 13 цифр, которые расскажут все о вашем здоровье

1. Индекс массы тела, или ИМТ

Показывает соотношение веса человека к его росту. Посчитать несложно, а если с математикой вы не дружны — всегда можно воспользоваться одним из многочисленных калькуляторов в Интернете. Верхней границей нормального ИМТ является 25. Все что выше — это уже ожирение со всеми вытекающими рисками для здоровья: от сердечно-сосудистых заболеваний до онкологии. Впрочем, слишком низкий показатель — меньше 18,5 — ничего хорошего здоровью тоже не принесет.

2. Уровень глюкозы в крови

Глюкоза — главный источник энергии для нашего организма. В норме ее концентрация в крови не должна превышать 5,5 ммоль/л. Если цифры выше, разбираться нужно обязательно. Особый фокус — на здоровье глаз, сосудов и почек. Ну и на сам уровень глюкозы — как его скорректировать, расскажет врач.

3. Уровень гемоглобина

Анемия — явление не только былых времен, когда люди страдали от голода и недостатка культуры питания. Проблема низкого уровня гемоглобина актуальна и сегодня. Нормой здесь считаются 135–160 г/л для мужчин и 120–140 г/л для женщин. Если гемоглобин упал ниже этих значений — пора принимать меры. Ведь этот белок — главный поставщик кислорода к тканям нашего организма. Его количество влияет на внимание, память, выносливость, физическую силу и даже на продолжительность жизни. Так что знать свой уровень гемоглобина нужно обязательно.