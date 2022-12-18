Только по рекомендации врача, но очень ограниченно

До сих пор волшебной таблетки от ожирения не существует, но ученые продолжают искать ее. Разработки направлены на уменьшение белой жировой ткани в организме, а следовательно, ее активности.

В идеале снижать массу тела нужно за счет физической активности и коррекции питания. Но многие люди с трудом теряют вес таким способом. Иногда врачи дополняют лечение приемом препаратов и даже бариатрической хирургией.

В России зарегистрированы 4 препарата для лечения ожирения , и все они продаются строго по рецепту. Все официально допустимые средства подразделяют на 3 группы:

центрального действия (редуксин, флуоксетин);

периферического действия (орлистат);

смешанного действия — агонисты глюкагон-подобных рецепторов (комбинация метформина с сибутрамином).