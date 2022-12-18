Об ожирении как отдельной болезни заговорили только в 1950 году. Однако «эпидемия» ожирения охватила земной шар с невероятной скоростью. По приблизительным подсчетам, 2,5 миллиарда человек в мире страдают от избыточного веса. Это практически каждый третий взрослый и каждый десятый ребенок. Такой бум прибавки веса объясняют в первую очередь неправильным питанием.
Практически на каждом приеме врачам приходится исправлять одни и те же ошибки. Но ушлые предприниматели не дремлют. В соцсетях вновь пошла волна популярности различных капсул, таблеток и порошков «для похудения» с непонятным составом. Можно ли их применять? Об этом «Доктору Питеру» рассказала врач-эндокринолог, врач ультразвуковой диагностики, специалист по тонкоигольной аспирационной биопсии клиники «АБИА» Анна Шавинина.
врач-эндокринолог, врач ультразвуковой диагностики, специалист по тонкоигольной аспирационной биопсии клиники «АБИА»Личный сайт
Только по рекомендации врача, но очень ограниченно
До сих пор волшебной таблетки от ожирения не существует, но ученые продолжают искать ее. Разработки направлены на уменьшение белой жировой ткани в организме, а следовательно, ее активности.
В идеале снижать массу тела нужно за счет физической активности и коррекции питания. Но многие люди с трудом теряют вес таким способом. Иногда врачи дополняют лечение приемом препаратов и даже бариатрической хирургией.
В России зарегистрированы 4 препарата для лечения ожирения, и все они продаются строго по рецепту. Все официально допустимые средства подразделяют на 3 группы:
центрального действия (редуксин, флуоксетин);
периферического действия (орлистат);
смешанного действия — агонисты глюкагон-подобных рецепторов (комбинация метформина с сибутрамином).
Каждый препарат обладает определенным эффектом в отношении организма и не лишен побочных эффектов, о которых врач тоже предупреждает до начала терапии.
Помогает похудеть, но опасен для сердца
Сибутрамин обладает анорексигенным действием — уменьшает чувство голода. Он ингибирует обратный захват нейромедиаторов норадреналина и серотонина, увеличивается их концентрация в синапсах нейронов, что способствует снижению аппетита. Лекарство также увеличивает термогенез (образование тепла), оказывая влияние на бурую жировую ткань.
Казалось бы — это же хорошо, жир сжигается, но побочными эффектами сибутрамина становятся повышение артериального давления, учащение пульса. Безопасность сибутрамина для сердца оценивалась в исследовании SCOUT. Оно включало 10 тысяч испытуемых, но проверку препарат не прошел. В Европе его запретили. В группе сибутрамина отмечался рост инфарктов и инсультов. Исследование было досрочно приостановлено.
Жиры проходят транзитом
Орлистат — препарат, который связывает фермент липазу в кишечнике. За счет этого он снижает расщепление жиров и всасывание их в кишечнике. И все бы хорошо, но нежелательными явлениями при приеме орлистата оказываются жидкий маслянистый стул, вздутие и неконтролируемая дефекация. Также нарушается всасывание жирорастворимых витаминов. Поэтому желание применять данный препарат быстро улетучивается.
Замедляет пищеварение, но опасен для печени и почек
Лираглутид — препарат, который имеет как центральный, так и периферический механизм действия. Через рецепторы глюкагоноподобных пептидов-1 в нейронах осуществляется воздействие на аппетит. Периферическое действие заключается в замедлении опорожнения желудка.
Он повышает секрецию инсулина и уменьшает выделение глюкагона, таким образом улучшая расщепление глюкозы на энергию. Лираглутид противопоказан пациентам с медуллярным раком щитовидной железы, тяжелой патологией печени и почек. При появлении симптомов острого панкреатита прием препарата прекращают.
Это не панацея!
Препараты — только помощники в довесок к модификации образа жизни. При сохранении прежних привычек эффект от лечения либо не наступит, либо будет кратковременным. Перед стартом программы обязательно прохождение чекапа для определения уровня повреждения органов и систем из-за избыточного веса, консультация с врачом о необходимости снижения веса. Использование препаратов возможно только под контролем медиков.
Может, есть альтернатива?
По мнению эксперта — нет. Огромное количество информации в Интернете об альтернативных методиках снижения веса не более чем реклама. Массаж, иглоукалывание, гипноз, поведенческая терапия, экстракт из ракообразных — хитозан, экстракт из растений — фасолус, гарциния, эфедрин, какао-бобы. Метаанализ не подтвердил доказательную базу по эффективности такой терапии. Требуются дальнейшие исследования, пока врачи не готовы взять на вооружение хотя бы что-то из этих средств.
Почему нельзя покупать таблетки для похудения в соцсетях и интернете?
врач — аллерголог-иммунолог, врач-педиатр, патофизиолог, Junior Member WAO (Всемирная организация по аллергии)Личный сайт
В соцсетях сейчас бум различных безрецептурных пилюль, капсул и порошков «для похудения». Некоторые относят к БАДам отечественного производства, другие везут из-за границы. Применять подобные средства не рекомендуется, поскольку нередко их состав, якобы безопасный, на поверку оказывается совершенно не тем, что заявлено.
В пилюли, чтобы они проявляли эффективность, добавляют различные запрещенные компоненты — амфетамин, сибутрамин, яйца паразитов, фуросемид, гормональные средства. Такое похудение может нанести непоправимый вред, и с потерей килограммов уйдет здоровье. И продают эти сомнительные «чудо-средства» обычно в анонимных профилях в соцсетях. Аптеки подобным не грешат.
Если же запрещенных компонентов в составе нет и БАД содержит травки и витамины, эффекта от него не будет. Препарат лишь поправит ваш витаминно-минеральный баланс, но «жечь жиры», которые вы годами копили на боках и попе, такие средства не в силах.