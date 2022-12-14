Все равно придется худеть
Все, кто когда-то интересовался, как с помощью хирургии привести фигуру в идеальную форму — например, после родов или после сильного похудения, — слышали об абдоминопластике. При этом часто люди, которым не нравится форма их живота, не понимают, зачем нужна сложная абдоминопластика, если есть липосакция — просто «откачал жир», и все.
Врач — пластический хирург, действующий член РОПРЭХ (Российское общество пластических и реконструктивных хирургов) и ISAPS
— Действительно, в некоторых случаях, когда речь идет только об избытках подкожно-жировой клетчатки в области живота и у человека нет показаний к абдоминопластике, можно выполнить липосакцию передней брюшной стенки с проработкой рельефа или без. Однако стоит учитывать, что возможность нашей кожи к сокращению небезгранична и к тому же индивидуальна. Поэтому при удалении больших объемов жира может «провиснуть кожа», — объясняет пластический хирург Виталий Тимошенко.
По словам врача, абдоминопластика поможет тем, у кого есть:
изменения формы живота,
провисание кожи (например, после похудения),
расхождение (диастаз) прямых мышц живота.
А вот людям, страдающим ожирением, операцию врачи не советуют — их ожидания могут не оправдаться. Да и риски послеоперационных осложнений у таких пациентов резко возрастают.
—Абдоминопластика — это не метод похудения. Да, с ее помощью можно избавиться от определенного количества лишних килограммов, но основная ее задача — изменить форму живота и убрать нависание кожи. При ожирении любой степени человеку желательно сначала добиться нормального веса нехирургическими методами. Это, в первую очередь, здоровый образ жизни, правильное питание и физическая активность. Только после этого можно приступать к операции, при которой удаляется образовавшийся избыток кожи и корректируется форма живота. Если же человек решит действовать в обратной последовательности, для него будет слишком велика вероятность снова вернуться на операционный стол для коррекции, — говорит Виталий Тимошенко.
Не операция «выходного дня»
По словам пластического хирурга, абдоминопластика не считается операцией «выходного дня». Если человек все же решится на нее, надо быть готовым пройти серьезное обследование перед операцией, а после — не быстрый этап восстановления.
— Операция проходит под общим наркозом и заключается в удалении избытка кожи с подкожным жиром, а также в восстановлении апоневроза и положения мышц при их расхождении (диастазе). Если у пациента есть грыжи, они также удаляются во время операции, — пояснил пластический хирург.
Эта операция бывает двух видов — мини- и полная абдоминопластика. Уже из названий понятно, что от выбора вмешательства будет зависеть как его сложность, так и срок восстановления.
— В процессе восстановления стоит запастись терпением. При некоторых видах абдоминопластики первые 1-2 недели придется передвигаться в немного согнутом положении. Кроме того, в течение месяца придется носить специальное компрессионное белье, а в некоторых случаях более длительно — бандаж на область живота. На время реабилитации надо также исключить бани, сауны, горячие ванны, физическую нагрузку, — предупреждает врач.
Как и при любой хирургической операции, при абдоминопластике не исключены осложнения. Среди них:
гематомы,
серомы (скопление жидкости в зоне операции, в мягких тканях или под кожей),
нагноение,
неровность контуров или плохое заживание рубца,
некроз тканей из-за нарушения микроциркуляции крови в сосудах, особенно у курильщиков.
Надолго ли хватит эффекта
По словам Виталия Тимошенко, длительность эффекта после абдоминопластики зависит от разных факторов, включая возраст человека, наследственность, что и как он ест.
— Стоит пациенту начать употреблять чрезмерное количество калорий, и можно снова получить лишние объемы не только в других частях тела, но и в области уже прооперированного живота. Поэтому следить за своим состоянием нужно всегда, и после операции в том числе, — заключил хирург.