— Действительно, в некоторых случаях, когда речь идет только об избытках подкожно-жировой клетчатки в области живота и у человека нет показаний к абдоминопластике, можно выполнить липосакцию передней брюшной стенки с проработкой рельефа или без. Однако стоит учитывать, что возможность нашей кожи к сокращению небезгранична и к тому же индивидуальна. Поэтому при удалении больших объемов жира может «провиснуть кожа» , — объясняет пластический хирург Виталий Тимошенко.

По словам врача, абдоминопластика поможет тем, у кого есть:

изменения формы живота,

провисание кожи (например, после похудения),

расхождение (диастаз) прямых мышц живота.

А вот людям, страдающим ожирением, операцию врачи не советуют — их ожидания могут не оправдаться. Да и риски послеоперационных осложнений у таких пациентов резко возрастают.