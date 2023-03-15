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Психолог Охотникова рассказала о правиле «5+3», оно помогает все успевать и быть счастливым

Если вы попробуете за день сразу переделать все самые важные и трудные задачи, возможно, вы все равно ничего не успеете и сильно устанете. Нужен более хитрый подход.

15 марта 20231
Психолог Охотникова рассказала о правиле «5+3», оно помогает все успевать и быть счастливым
Источник:
iStockphoto

Темпы жизни современных людей из года в год становятся все быстрее и быстрее. Найти баланс между ультрапродуктивностью человека, чей день расписан по минутам, и способностью выделить время для себя очень непросто.

Психолог Галина Охотникова рассказала о правиле, которое поможет вам грамотно планировать свой день, все успевать и чувствовать себя при этом отлично.

Галина Охотникова
Психология

Психолог, арт-тренер, эксперт предназначения, МАК-эксперт.

Это правило называется «5+3». Вот в чем его смысл: за день лучше планировать заранее выполнить не более 8 дел. Одно дело должно быть самым главным — то есть обещанным. Обещанные дела при любых раскладах выходят на первый план. Еще одно дело в своем личном плане лучше выделить как важное — это значит, что ему крайне важно выделить за день максимум времени. Три дела могут быть самыми обычными, не требующими особенного внимания. Оставшиеся дела должны быть для вас: это время, посвященное тому, что вы любите.

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Распространенная ошибка при планировании — попытка возложить на свои плечи слишком много задач. В таком случае, отмечает психолог, можно устать еще на этапе, когда вы только думаете о делах. Кроме того, выполнять слишком большое количество задач попросту не захочется. В итоге придется насиловать себя и сражаться с ленью.

Правило «5+3» помогает заранее настроиться, особенно если вы занимаетесь планированием вечером. Главное помнить формулу: обещанное обязательно делаем, на важное стараемся выделить максимум времени и внимания, обычные дела выполняем и не забываем про время на себя.

Кроме того, можно попробовать использовать правило переноса. Для этого нужно взять список из первых пяти дел и проставить степень их важности. После этого оцените каждое из дел и подумайте, от чего вы можете отказаться без всяких последствий. После этого или совсем откажитесь от лишних задач, или перенесите их на более поздний срок. Вполне возможно, что в итоге они сами растворятся во времени.

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Кстати

Бывают дни, когда как будто нет вообще никакого желания что-либо делать. Иногда это лишь знак, что вы просто переутомились и нуждаетесь в отдыхе. Иногда причина такого состояния скрывается в проблемах с физическим здоровьем. Об еще одной причине лени можно узнать ЗДЕСЬ.

Автор текста:Дарья Гапионок
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