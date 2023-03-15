Психолог Охотникова рассказала о правиле «5+3», оно помогает все успевать и быть счастливым

Распространенная ошибка при планировании — попытка возложить на свои плечи слишком много задач. В таком случае, отмечает психолог, можно устать еще на этапе, когда вы только думаете о делах. Кроме того, выполнять слишком большое количество задач попросту не захочется. В итоге придется насиловать себя и сражаться с ленью.

Правило «5+3» помогает заранее настроиться, особенно если вы занимаетесь планированием вечером. Главное помнить формулу: обещанное обязательно делаем, на важное стараемся выделить максимум времени и внимания, обычные дела выполняем и не забываем про время на себя.