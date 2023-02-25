Психолог Трэверс перечислил три главных признака, что вашей дружбе пришел конец

Многие люди склонны переоценивать дружеские отношения — они зачастую считают, что это — навсегда, и даже готовы мириться с тем, что их не устраивает, аргументируя: «Мы же сто лет знакомы!»

Психологи отмечают, любая дружба может закончиться из-за того, что изменились сами люди и их жизненные обстоятельства. И это нормально!

Если вы чувствуете, что вас не устраивает былая дружба, не надо стараться «натянуть сову на глобус» и вернуть «лучшие времена». Возможно, есть смысл отступить в сторону и прекратить отношения. Главное — не ошибиться в своих оценках.