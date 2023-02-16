Психолог Лабковский рассказал, что делать, если ничего не хочется делать

Наверное, у каждого из нас бывают деньки, когда нет желания вообще что-либо делать — и сил нет даже на самые любимые занятия. Иногда в этом нет ничего страшного — просто вы устали, вам нужно дать себе время на отдых.
А что, если лень стала для вас постоянным состоянием? В таком случае нужно разобраться в ее причинах, поясняет
По словам специалиста, единого и универсального объяснения, почему мы ленимся, не существует. Однако есть две возможные причины.
Первая из них связана с вашим физическим здоровьем. Например, вы можете лениться из-за дефицита железа, определенных витаминов. В таких случаях то, что вы считаете ленивостью, — просто апатия и астения из-за вашего состояния. Железодефицитная анемия, например, может спровоцировать настолько сильную усталость, что вам тяжело будет подняться с кровати.
Поэтому если вы в последнее время стали подозрительно много лениться — пора бежать к врачу и сдавать анализы. Возможно, вам просто нужно лечиться.
Совсем другой вопрос, если ваша лень имеет психологические причины. Впрочем, их специалист советует рассматривать уже после того, как вы пройдете обследования и узнаете, что с вашим здоровьем точно все в норме. Иначе вы станете работать над психологией, а ситуация становиться лучше не будет.
Несколько возможных психологических причин того, что принято называть ленью:
недостаток силы воли;
отсутствие мотивации;
страх перед будущим;
низкая самооценка;
недостаток веры в себя и уверенности в своих силах.
Все эти проблемы мешают самоопределению — то есть вам трудно понять, чем вам действительно нравится заниматься. Поэтому если вы думаете, что обожаете что-либо делать, но в реальности заниматься этим вам постоянно лень, — возможно, эта любовь была кем-то вам навязана. Какой-то важный для вас человек однажды сказал, что вот это — круто, и вы приняли его слава на веру. Но психику так просто не обмануть — поэтому она и отвергает навязанные ценности и цели.
Лабковский советует не опираться на мнение других, продолжать поиски любимого дела и не бояться пробовать самые разные вещи — даже если по итогу не получится, этот ценный опыт все равно пригодится в жизни.
А еще не стоит забывать: лень — часть нашей жизни. Не ругайте себя, если вдруг почувствовали упадок сил. Постарайтесь принять и полюбить «ленивую» часть своей личности.