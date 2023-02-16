Психолог Лабковский рассказал, что делать, если ничего не хочется делать

Наверное, у каждого из нас бывают деньки, когда нет желания вообще что-либо делать — и сил нет даже на самые любимые занятия. Иногда в этом нет ничего страшного — просто вы устали, вам нужно дать себе время на отдых.

А что, если лень стала для вас постоянным состоянием? В таком случае нужно разобраться в ее причинах, поясняет в своем телеграм-канале психолог Михаил Лабковский.