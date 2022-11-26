Как пережить чувство бессмысленности всего происходящего, и что делать, если все надоело?

Первый шаг — принять факт нахождения в этой точке, отгоревать чувства, переполняющие вас.

Чтобы ни происходило, оставайтесь на своей стороне! Примите и помогите успокоить боль внутреннего ребенка, которому так много пришлось натерпеться, постарайтесь остановить внутреннюю критику: «Да, сейчас так, сейчас все надоело, но это пройдет. Я справлюсь!» Старайтесь чаще поддерживать себя : вспомните то, что особенно хорошо вам удается. Проводите больше времени с близкими, которые ценят общение с вами, подумайте о том, за что вы могли бы поблагодарить себя, свое тело.

В непростой период уделяйте особое внимание своим физическим и эмоциональным потребностям: соблюдайте баланс труда и отдыха, качественно питайтесь, обеспечьте себе полноценный сон, ограничьте токсичное взаимодействие и чтение негативных новостей.

Второй шаг — принять ответственность.

Только вы выбираете, пуста ли ваша жизнь или наполнена смыслом. Только вы решаете, влюблены ли вы в этот мир или он вам надоел. Каждый миг вашей жизни вы можете принимать новые решения и изменяться, изменять отношение к тому, что вас окружает.

Подумайте о том, как вы вкладываетесь в процесс того, что вам все надоедает? Почему вы не замечаете что-то позитивное, игнорируете его и фокусируетесь на критическом мышлении и негативе?

Третий шаг — изменить себя и свое отношение к тому, что вас окружает.