Бывает ли такое, что вам вообще ничего не хочется делать, абсолютно ни на что нет настроения, и кажется, что любое занятие бессмысленно? Если такое повторяется все чаще и чаще, настало время выявить причину проблемы. Как это сделать и в каких случаях без помощи врача не обойтись, разбираемся вместе с психологами.
Психолог, сооснователь Центра психологии Level Up
Когда просто устал
Сегодня люди живут в быстром ритме, решают множество задач одновременно, а проблемы периодически растут как снежный ком. Факторы стресса накапливаются и могут привести вас к апатии и ощущению, что все надоело.
Если вы обнаружили себя в таком состоянии, сделайте паузу и задайте себе вопрос: а что именно мне надоело? Семья, учеба, работа, может быть, сложные отношения с руководителем или в коллективе? Возможно, вы работаете на пределе уже какое-то время и не уделяете время себе?
Когда нервная система перегружена раздражителями, на полную мощность работает симпатическая нервная система — отвечает за выживание организма в стрессовых ситуациях.
Когда вы действуете в режиме многозадачности, симпатическая нервная система работает на постоянной основе и истощает организм. Ваша задача — регулярно активировать парасимпатическую нервную систему, которая отвечает за переваривание пищи, хороший сон и восстановление организма. Важно, чтобы обе эти системы работали в балансе.
Начните с базовых, очень простых, но эффективных действий:
пересмотрите свое расписание, включите туда время для себя на постоянной основе. Займитесь хобби, сходите на массаж, а также добавьте встречи с людьми, с которыми вам хорошо;
возьмите лишний выходной, запланируйте поход на пикник или прогуляйтесь в парке, сходите с семьей в кино, а потом проведите время на свежем воздухе. Например, покатайтесь на лошадях;
медитируйте;
регулярно выполняйте дыхательные упражнения.
Действительный член Международной ассоциации логотерапии и экзистенциального анализа, психолог сервиса психологического консультирования «Грань.рф»
Когда поймал экзистенциальный кризис
Апатия также может говорить о том, что человек переживает экзистенциальный кризис (отсутствие смысла жизни. — Прим. ред.). Экзистенциальный кризис — это одновременно и возможность, и угроза для личности. С одной стороны, прохождение кризиса — это выход на новый уровень познания себя, повышение качества жизни и своей удовлетворенности, с другой стороны — это требует большого количества внутренних ресурсов для поиска новых работающих инструментов.
Здесь стоит отметить то, что вы совсем не обязаны проходить через состояние апатии и возможный экзистенциальный кризис в одиночестве. Работа со специалистом поможет вам экологичнее и бережнее справиться с неприятными чувствами. Психолог-консультант поможет выйти из тоннельного мышления и по-другому взглянуть на себя и окружающий мир.
Как пережить чувство бессмысленности всего происходящего, и что делать, если все надоело?
Первый шаг — принять факт нахождения в этой точке, отгоревать чувства, переполняющие вас.
Чтобы ни происходило, оставайтесь на своей стороне! Примите и помогите успокоить боль внутреннего ребенка, которому так много пришлось натерпеться, постарайтесь остановить внутреннюю критику: «Да, сейчас так, сейчас все надоело, но это пройдет. Я справлюсь!» Старайтесь чаще поддерживать себя: вспомните то, что особенно хорошо вам удается. Проводите больше времени с близкими, которые ценят общение с вами, подумайте о том, за что вы могли бы поблагодарить себя, свое тело.
В непростой период уделяйте особое внимание своим физическим и эмоциональным потребностям: соблюдайте баланс труда и отдыха, качественно питайтесь, обеспечьте себе полноценный сон, ограничьте токсичное взаимодействие и чтение негативных новостей.
Второй шаг — принять ответственность.
Только вы выбираете, пуста ли ваша жизнь или наполнена смыслом. Только вы решаете, влюблены ли вы в этот мир или он вам надоел. Каждый миг вашей жизни вы можете принимать новые решения и изменяться, изменять отношение к тому, что вас окружает.
Подумайте о том, как вы вкладываетесь в процесс того, что вам все надоедает? Почему вы не замечаете что-то позитивное, игнорируете его и фокусируетесь на критическом мышлении и негативе?
Третий шаг — изменить себя и свое отношение к тому, что вас окружает.
Психолог-консультант, культуролог, карьерный консультант.
Когда эмоционально выгорел
В 1974 году впервые появилось понятие «синдром эмоционального выгорания». Американский психолог Кристина Маслач охарактеризовала его как синдром истощения эмоциональной и физической сферы. Попробуем разобраться, как проявляется синдром эмоционального выгорания.
СЭВ развивается, включая в себя несколько ключевых аспектов, и проживается в трех фазах:
напряжение;
сопротивление;
истощение
Среди психологических проявлений эмоционального выгорания следует отметить:
ощущение истощения или исчерпавшейся энергии;
отстранение от активной деятельности;
отсутствие интереса и удовлетворенности от работы, снижение профессиональной эффективности;
чувство недовольства собой, смена фона настроения, тревога;
избегание ответственности, лень, накапливание невыполненной работы;
обиды, раздражительность;
негативные мысли и пессимизм по отношению ко всему;
безразличие к себе и окружающим;
состояние разочарованности.
Чаще всего эта психологическая проблема возникает на почве переутомления в профессиональной сфере деятельности.
Если долго игнорировать симптомы выгорания, дело может дойти до расстройств невротического типа. А это плохо скажется как на ментальном здоровье, так и на физическом.
Чтобы помочь человеку с СЭВ, нужно признать проблему и разобраться в ее причинах. Зачастую человек вместо действий в сторону решения проблемы закрывается в себе с каждым днем все глубже и глубже, отдаляясь от социального общения. Однако так будет только хуже.
Вернуть интерес к жизни человек может различными способами. Необязательно вносить кардинальные изменения, начать можно с элементарных вещей и внедрения новых привычек.
Например:
научитесь обращать внимание на мелочи жизни и получать от них удовольствие;
позволяйте себе маленькие радости;
составьте список своих внешних и внутренних ресурсов;
займитесь самосовершенствованием, работайте над своими мыслями, проанализируйте причины своих прежних поступков;
проведите какой-то период жизни, играя как в детстве, разрешите себе немного пошалить;
пересмотрите свою жизненную позицию и откорректируйте цели.
Психолог-консультант, клинический психолог, АСТ-терапевт, член Ассоциации контекстуально-поведенческой науки (ACBS, USA)
Когда пора бежать к врачу
Некоторые моменты могут говорить о том, что высокая степень недовольства своей жизнью сигнализирует о психологических проблемах. Если эти проблемы копить, человек способен оказаться в ситуации нервного срыва или на грани поведенческой дезадаптации.
Случаи, когда человеку стоит обратиться к специалисту:
Поведение человека носит явно не свойственный ему характер. То есть, как правило, поведение до этого в схожих ситуациях было совершенно другим, и реакции человека на сходные обстоятельства не соответствуют обычной реакции.
Недовольство может иметь накопительный характер и спровоцировать апатичное состояние у вполне активного человека. Здесь опять же нужно посмотреть на поведение и реакции человека, свойственные ему ранее. Например, недовольство может проявляться через апатию и безразличие, и если они длятся долго без видимых причин (личных событий, вызывающих негативные реакции: смерть близкого, потеря работы и т.д.), то есть вероятность проявления депрессии.
Если недовольство всем вокруг становится проблемой, то некоторые люди могут испытывать проблемы с гневом. Например, слишком личная реакция на события, которые с человеком никак не связаны напрямую, может принимать форму ярости или гнева в отношении окружающих.
Деструктивные формы недовольство может принимать при использовании механизмов преодоления стресса, которые на самом деле этот стресс усугубляют. Потребление алкоголя, болеутоляющих средств и иных химических агентов могут свидетельствовать о том, что ситуация ухудшается и невозможно справиться с негативным фоном самостоятельно.