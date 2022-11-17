«Я не был нужен ни матери, ни отцу. Они развелись, я никогда не чувствовал себя защищенным. <…> Когда пошел в школу, я уехал к отцу и немало лет не видел маму, она мной не интересовалась. Отец тоже жил сам по себе, только бабушка как-то помогала, а так я всю жизнь был у родителей изгоем.
Однажды я узнал, что моя мать приехала по каким-то вопросам в село, я ее довольно давно не видел. <…> Я подбежал к матери, она обняла, похлопала по плечу, что-то сказала. Потом переключилась на отца, они договорили, и она ушла. Я до сих пор помню ее равнодушие. В тот день во мне что-то сломалось, окончательно. <…>
Сейчас мне 40, есть сынок, я его очень люблю, пытаюсь и стараюсь каждую минуту заверить его в своей любви… Но сам я сломлен, я считаю себя несчастливым человеком, трудным, от этого очень тяжело. Как мне справиться с этим?»
Иван, 40 лет.
— Спасибо, что ищете решение в восстановлении ментального здоровья. Искренне грустно, что в вашем детско-подростковом периоде самые важные люди не закрыли ваши базовые потребности: в любви, в принятии, в стабильности, безопасности и так далее. Вы пишете, что сломлены, что считаете себя несчастливым человеком. Это неудивительно при таком пережитом опыте, но требуется конкретика. «Сломлен» — может обозначать широкий спектр, и в работе с психологом вам пришлось бы конкретизировать его.
Что делать?
Вам необходимо сначала понять, как негативный опыт прошлого сказывается на вашем настоящем:
Когнитивно (мыслительные процессы). Возможно, вы думаете: «Меня все бросают», или: «Меня невозможно любить, не за что», или: «Я не доверяю людям»… и так далее. С подобными идеями, которые воспринимаются за истину, но таковой не являются, надо работать. Точно у вас есть идея, что «я несчастливый человек», которую надо оспаривать объективными достижениями как минимум.
Эмоционально как сказывается прошлое на вас сейчас? Предположу, что у вас сильный страх одиночества, страх оказаться брошенным. Есть злость на родителей, которая держит. С ней тоже надо работать через когнитивно-поведенческую, арт-, схема-терапию. Направлений много, вам надо выбрать то, которому доверяете.
Ваши незакрытые потребности (в любви, стабильности) могут вызывать разное поведение в настоящем. Например, вы пишете, что стремитесь заверить ребенка в своей любви. Возможно, вы усвоили в детстве необходимость угождать через поведение, даже вопреки собственным интересам. Чтобы не остаться одному и обеспечить безопасность.
Возьмите ручку и бумагу. Вспомните, как ведете себя в ситуациях, в которых:
хотите ощутить любовь, почувствовать ее;
хотите уйти от страха одиночества (как заверяете в любви)?
Возможно, в процессе увидите схожесть с тем, как пытались добиться любви родителей в детстве.
Поняв, как прошлый опыт проявляется в текущем моменте, будет видно, что конкретно нужно изменить. Но работа с мыслями (когнитивная) уже напрашивается, как и работа с эмоциями. Это не быстрый процесс, и лучше обратиться к специалисту.