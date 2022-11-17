«Я не был нужен ни матери, ни отцу. Они развелись, я никогда не чувствовал себя защищенным. <…> Когда пошел в школу, я уехал к отцу и немало лет не видел маму, она мной не интересовалась. Отец тоже жил сам по себе, только бабушка как-то помогала, а так я всю жизнь был у родителей изгоем.

Однажды я узнал, что моя мать приехала по каким-то вопросам в село, я ее довольно давно не видел. <…> Я подбежал к матери, она обняла, похлопала по плечу, что-то сказала. Потом переключилась на отца, они договорили, и она ушла. Я до сих пор помню ее равнодушие. В тот день во мне что-то сломалось, окончательно. <…>

Сейчас мне 40, есть сынок, я его очень люблю, пытаюсь и стараюсь каждую минуту заверить его в своей любви… Но сам я сломлен, я считаю себя несчастливым человеком, трудным, от этого очень тяжело. Как мне справиться с этим?»

Иван, 40 лет.